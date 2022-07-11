Covid-19'a karşı dördüncü doz aşı uygulaması başlıyor

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 08:08

Getty Images

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre son Covid-19 aşısının üzerinden en az altı ay geçen kişiler, dördüncü doz aşılarını; yani ikinci doz hatırlatma aşılarını olabilecek.

Randevular, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınabilecek.

Hatırlatma dozu için TURKOVAC, Sinovac veya BioNTech aşılarından biri tercih edilebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Omicron'a bağlı vakalar Türkiye'de de artış gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı:

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1545474800927252483?s=20&t=PfubTs9xdrHPT_F7MHyWdQ

Türkiye'de Covid-19 vakaları haftalık olarak açıklanıyor.

Haziran ayına kadar koronavirüs tespit edildiği açıklanan kişi sayısı 10 binin altında seyrederken 13-19 Haziran haftasında sayı 11 bine yaklaşmıştı.

20-26 Haziran haftası hızlı bir yükselişle 26 bin 635'e yükselen haftalık koronavirüs vaka tespit sayısı; 27 Haziran - 3 Temmuz arasında 57.113'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, özellikle 50 yaş üzerindeki kişilerle risk grubundakilerin dördüncü doz aşılarının vurulması konusunda çağrıda bulunuyor.