Covid-19'un BA.5 varyantına ilişkin korkutan açıklama
Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, aşılanmamış kişilerin BA.5 varyantına yakalanma olasılığı, aşı ve takviye doz olmuş kişilere göre yaklaşık 5 kat fazla. Öte yandan hastaneye yatış olasılıkları 7.5 kat ve ölüm olasılıkları ise 14 ila 15 kat daha yüksek.
Nature dergisinde yeni yayımlanan bir araştırmada, şu an ABD'de baskın koronavirüs varyantı olan BA.5 Omicron alt varyantının, Covid-19 aşılarına karşı 4 kat daha dirençli olduğu bulundu.
Araştırmada söz konusu varyantın, Pfizer ve Moderna'nın Covid-19 aşıları da dahil olmak üzere MRNA aşılarına karşı önceki Omicron alt varyantlarına göre 4 kat daha dirençli olduğu belirlendi.
Mayo Clinic tarafından perşembe günü açıklanan bir raporda "aşırı şekilde bulaşıcı" olan söz konusu varyantın, hastaneye yatış ve yoğun bakım ünitelerine kabullerdeki artışlara katkıda bulunduğu ifade edildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin son verilerine göre BA.5 varyantı, 9 Temmuz'da sona eren haftada ülkedeki Covid-19 vakalarının yüzde 65'ini oluşturdu.
Mayo Clinic Aşı Araştırma Grubu Başkanı Dr. Gregory Poland, aşılanmamış kişilerin virüse yakalanma olasılığının, aşı ve takviye doz olmuş kişilere göre 5 kat fazla olduğunu, öte yandan hastaneye yatış olasılıklarının 7.5 kat ve ölüm olasılıklarının 14 ila 15 kat daha yüksek olduğunu söyledi.
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