Covid-19'un alt varyantı BA.5 nedir? BA.5'in belirtileri nelerdir?

15 Temmuz 2022 Cuma, 15:57

Dünyada giderek hakim hale gelen BA5 alt varyantı, daha bulaşıcı olması ve hızlı yayılmasının yanı sıra aşıların sağladığı bağışıklık korumasından daha kolay kurtulabiliyor.

Virüsün insan vücuduna tutunmasını sağlayan diken proteinindeki mutasyonlar, BA4 ve BA5 alt varyantlarının, aşı yaptıranlarda veya hastalığı geçirenlerde gelişen antikorlardan kaçarak hücreyi yeniden enfekte edebiliyor. Aşı üreticileri bu yüzden kış ayları için hazırladıkları aşıları söz konusu alt varyantlara göre düzenleme arayışında.

COVİD-19'UN ALT VARYANTI BA 5 NEDİR?

İlk kez bu yılın başlarında Güney Afrika'da ortaya çıkan iki alt varyant, BA. 2 ve BA. 2.2 alt varyantlarının yerini alarak, başta ABD ve İngiltere olmak üzere çok sayıda ülkede hakim hale gelmişti.

Uzmanlar ayrıca BA 5'in son derece bulaşıcı olduğunu belirtirken vaka artışının ana sorumlusunun da bu varyant olduğu görüşünde birleşiyorlar.

İlk kez bu yılın başlarında Güney Afrika'da ortaya çıkan iki alt varyant, BA. 2 ve BA. 2.2 alt varyantlarının yerini alarak, başta ABD ve İngiltere olmak üzere çok sayıda ülkede hakim hale gelmişti.

İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu raporuna göre, Alfa varyantının kuluçka süresi ortalama beş ila altı gündü. Delta'da bu dört güne düştü. Omicron ile viral yayılmayla semptomların başlangıcı arasındaki ortalama süre üç gün oldu.

Başka bir deyişle, normalde Covid belirtilerinin ortaya çıkması neredeyse bir hafta sürerken şimdi bir gecede de ortaya çıkabiliyor. Ancak kuluçka süresi değişebilir. Bazı durumlarda semptomlar virüsle ilk temastan 14 gün sonra ortaya çıkar.

COVİD-19'UN ALT VARYANTI BA 5'İN SEMPTOMLARI NELERDİR?

Uzmanlar BA.4 ya da BA.5 ile enfekte olan kişilerin Delta veya koronavirüsün diğer varyantları ile enfekte olanlara kıyasla tat ve koku duyularını kaybetme veya nefes darlığı yaşama olasılıklarının daha düşük olduğunu belirttiler.