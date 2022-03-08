DSÖ'den 'yeni varyant' uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve beraberindeki uluslararası kuruluşlar, Covid-19'un yabani hayatta yayılmasının yeni varyantların türemesini kolaylaştırma endişesine karşı, virüsün hayvanlar arasında geçişini yakinen takip ettiklerini açıkladı.
DSÖ ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, Covid-19'un hayvanlar arasında yayılması konusu ele alındı.
Açıklamada, virüsün genellikle insandan insana bulaştığı gibi bazı hayvan türlerine de bulaştığının gözlemlendiği belirtilerek, "Kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar başta olmak üzere büyük kedi, vizon, gelincik ve ak kuyruklu geyik gibi çiftlik hayvanları veya yabani hayvanlara da virüs bulaşabiliyor" ifadesi kullanıldı.
Bu hayvanlardan ak kuyruklu geyiklerin insana virüs bulaştırma ihtimalinin halihazırda incelendiği kaydedildi.
Covid-19 salgınının yaban hayatına girmesinin, doğada enfekte olmuş kalabalık hayvan havzaları oluşturabileceği endişesi dile getirildi.
ABD'DEKİ AK KUYRUKLU GEYİKLERDE ENFEKSİYON
DSÖ'nün incelemeleri sonucu ABD'deki ak kuyruklu geyiklerin üçte birine, Covid-19'a neden olan virüsün insan aracılığıyla bulaştığı bilgisi aktarıldı.
Bu virüsün, ak kuyruklu geyiklerin bulunduğu doğal alana yakın yerleşim yerlerinde bazı insanlara da bulaştığı tespit edildi.
Açıklamada 3 örgüt, hayvan ile insan arasında virüs dolaşımı ve Covid-19'un, bulaştığı hayvanlarda evrilme riskinin azalması için tüm ülkeleri tedbir almaya çağırdı.
DSÖ'nün bundan önceki raporlarında da Covid-19'un insandan hayvana bulaşma riski ele alınmıştı.
İlgili Haberler
- Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 7 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Koronavirüs geçirenler dikkat! Riski 3 kat artıyor
- Koronavirüsten dökülen saçlar nasıl çıkar? Gür saçlara sahip olmak hayal değil
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
En Çok Okunan Haberler
- Ukrayna nelerin turnusol kâğıdı oldu?
- Savaşın gölgesinde Kadınlar Günü
- Öyle bir teselli...
- Kartal durgun uçtu!
- 'Z' harfi neden işgale desteğin sembolü oldu?
- Kadınlar Günü'nde dini nikahlı eşi tarafından bıçaklandı
- Rusya'dan petrol fiyatı uyarısı: Felakete neden olur
- Galatasaray’da en ‘sıcak’ mart
- Fenerbahçe’de kırmızı gündem
- DSÖ'den 'yeni varyant' uyarısı