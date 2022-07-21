Eskişehir'de yeni koronavirüs önlemleri alındı
Eskişehir Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar aldı. Yapılan açıklamada, kentteki üniversite, özel ve kamu hastanelerine Covid-19 şüphesiyle başvuran hastaların takip ve tedavilerinin öncelikli olarak başvurunun yapıldığı hastanelerde gerçekleştirilmesi ve zorunlu olmadıkça diğer hastanelere sevk edilmemesi gerektiği belirtildi.
Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüsle mücadele kapsamında toplandı.
Toplantıda alınan kararlar, Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Açıklamada, "Covid-19 vaka sayıları nedeniyle ilimizde bulunan üniversite, özel ve kamu hastanelerine Covid-19 şüphesiyle başvuran hastaların takip ve tedavilerinin öncelikli olarak başvurunun yapıldığı hastanelerde gerçekleştirilmesine ve zorunlu olmadıkça diğer hastanelere sevk edilmemesine, vaka sayıları göz önünde bulundurularak, üniversite, özel ve kamu hastanelerinin Covid-19 yataklı servis, yoğun bakım servisi ve acil servis gibi birimlerinde malzeme, ekipman, yatak ve personel sayılarının gözden geçirilerek gerekli planlamaların yapılmasına, Covid-19 hastalarının başvuracağı Covid-19 Çağrı Merkezi ve Filyasyon Merkezi'nde görevli personel sayısının vaka sayıları ve ihtiyaç doğrultusunda güncellenmesine ve çalışma saatlerinin düzenlenmesine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.11.2020 tarihli ve 102 sayılı alınan kararın güncellenerek devamına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.
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