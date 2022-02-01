Koronavirüs haritası kırmızıya büründü: Endişelendiren yükseliş

01 Şubat 2022 Salı, 16:15

ODTÜ İstatistik bölümünde Araştırma Görevlisi Ozancan Özdemir, Sağlık Bakanlığı’nın 15-21 Ocak arasındaki koronavirüs verilerinden yararlanarak illere göre insidansa bağlı vaka haritası hazırladı.

Özdemir’in hazırladığı haritada, Türkiye haritası kırmızıya büründü. Koyu kırmızı ile gösterilen 21 ilde vaka sayısı 500 ile 1000 arasında olurken; orta kırmızı ile gösterilen 31 ilde ise günlük 250 ile 500 arası vaka kaydedildi.

Açık kırmızı ile gösterilen Antalya, Adıyaman, Şırnak ve Hakkari'de ise, 50-100 arasında vaka sayısı görüldü.

Sarı ile gösterilen Van ve Şanlıurfa ise en az günlük vakanın çıktığı yerler oldu. İki ilde günlük vaka sayısı 25-50 arasında seyretti.

Özdemir’in, sosyal medya hesabından paylaştığı haritaya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

“İllere göre vaka sayıları keskin farklılıklar gösterdiği için sanırım vaka aralıklarına göre renklendirilmiş bu harita daha fazla fikir sahibi olmamızı sağlayabilir. Marmara Bölgesi ve Eskişehir, Ankara, Doğu Karadeniz ve İzmir, Muğla vaka açısından oldukça yoğun.”