Son dakika | Bakan Koca, en çok vaka görülen illeri açıkladı: Tedirgin eden yükseliş
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Ocak arasında illere göre haftalık (100 bin kişide) vaka sayısını paylaşıp, vaka görünme oranı en çok artan 10 ili açıkladı.
Son zamanlarda artan vaka sayıları tedirgin edici seviyeye ulaştı. Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı. 189 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de birinci doz aşı olanların sayısı 57 milyon 407 bin 159 kişiyi bulurken, ikinci doz aşı olanların sayısı 52 milyon 375 bin 810'a yükseldi. Üçüncü doz aşı 24 milyon 906 bin 534'e ulaştı. Toplam aşı uygalama miktarı ise 141 milyon 778 bin 517 oldu.
Sosyal medya hesabından illerin haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusta koronavirüs (Covid-19) vaka görünme oranı en çok artan illeri açıkladı.
Son bir haftada koronavirüs vaka görünme oranı en çok artan iller şöyle:
- Erzurum,
- Bursa,
- Çankırı,
- Yalova,
- Erzincan,
- Uşak,
- Batman,
- Elazığ,
- Siirt,
- Bayburt.
İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI
15-21 Ocak'ı kapsayan haftalık haritaya göre (100 bin kişide), İstanbul'da görülen vaka sayısı 1245,73, Ankara'da 725,62 ve İzmir'de 729,81 oldu.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- 'Çete' günlüğü: Mağdurları pencereden tehdit etmiş
- TÜİK'e göre, turizm gelirleri arttı
- Polis Akademisi'nin yıldızı yaşamını yitirdi
- Sadakatsiz’in iki ünlü oyuncusu diziye veda ediyor
- Brentford, Christian Eriksen'i resmen açıkladı
- Mordoğanlı balıkçıların yaşamı belgesel oldu
- 'Taliban 100'den fazla Afgan'ı öldürmüş olabili'
- Dış ticaret açığı azaldı
- Portekiz: Sosyalist Parti mecliste çoğunluğu elde etti
- İlber Ortaylı, Netflix'te izlediği diziyi açıkladı