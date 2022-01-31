Son dakika | Bakan Koca, en çok vaka görülen illeri açıkladı: Tedirgin eden yükseliş

31 Ocak 2022 Pazartesi, 11:07

Son zamanlarda artan vaka sayıları tedirgin edici seviyeye ulaştı. Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı. 189 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de birinci doz aşı olanların sayısı 57 milyon 407 bin 159 kişiyi bulurken, ikinci doz aşı olanların sayısı 52 milyon 375 bin 810'a yükseldi. Üçüncü doz aşı 24 milyon 906 bin 534'e ulaştı. Toplam aşı uygalama miktarı ise 141 milyon 778 bin 517 oldu.

Sosyal medya hesabından illerin haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusta koronavirüs (Covid-19) vaka görünme oranı en çok artan illeri açıkladı.

Son bir haftada koronavirüs vaka görünme oranı en çok artan iller şöyle:

- Erzurum,

- Bursa,

- Çankırı,

- Yalova,

- Erzincan,

- Uşak,

- Batman,

- Elazığ,

- Siirt,

- Bayburt.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

15-21 Ocak'ı kapsayan haftalık haritaya göre (100 bin kişide), İstanbul'da görülen vaka sayısı 1245,73, Ankara'da 725,62 ve İzmir'de 729,81 oldu.