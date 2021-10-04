Koronavirüs için geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için başvuru yapıldı
Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, koronavirüs hastalığının tedavisi için geliştirilen "Regkirona" adlı ilacın AB'de kullanımına ilişkin başvuruyu değerlendirmeye başladı.
Başvuru, "regdanvimab" içerikli ilacı geliştiren Güney Kore merkezli Celltrion firmasına ait "Celltrion Healthcare Hungary Kft" tarafından yapıldı.
Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) yapılan açıklamada, başvurunun incelemesinin başladığı, daha önce ön inceleme yapıldığı için 2 ay gibi nispeten kısa bir sürede sonucun çıkmasının beklendiği kaydedildi.
Monoklonal antikor olarak bilinen ilacın ilave oksijen tedavisine ihtiyaç duymayan ancak durumu ağırlaşma riski bulunan yetişkin COVID-19 hastaları için geliştirildiği bildirildi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Sigaraya zam geldi!
- Ehliyet ve kimlikte yeni dönem
- Cumhur İttifakı çakıldı
- Gizli servetleri ve anlaşmaları ortaya çıktı
- AKP'ye karşı blok çağrısı yaptı
- Artık geri dönüş yok
- Soylu, Albayrak ve Koca'ya kötü haber
- İnsanlar konuşa konuşa demek isterdim
- Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı