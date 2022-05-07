Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken paylaşım: Aktivitesinin yüksek olduğunu görüyoruz
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 aktivitesinin yüksek olduğunu görüyoruz" diyerek uyarılarda bulundu.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, maskenin kaldırılması kararına ilişkin tepki göstererek sık sık uyarılarda bulunmaya devam ediyor.
Koronavirüs salgını ile ilgili sosyal medya hesabından salgının henüz bitmediğini ve Mis-C hastalığını görmeye devam ettiklerini belirten Ceyhan, "Covid-19 aktivitesinin yüksek olduğunu görüyoruz" dedi.
Ceyhan, koronavirüs aşıları eksik olan yurttaşlara dikkat çekerek aşıların tamamlanması gerektiğini belirtti.
"AKTİVİTESİ YÜKSEK"
Ceyhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Dikkat! Hala Mis-C hastalığı görmeye devam ediyoruz. Bu da toplumda COVID 19 aktivitesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Lütfen dikkatli olalım. Aşılarımızı tamamlamak, sosyal mesafenin sağlanamadığı durumlarda maske takmakla birşey kaybetmeyiz"
DİKKAT— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) May 7, 2022
Hala Mis-C hastalığı görmeye devam ediyoruz. Bu da toplumda COVID 19 aktivitesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Lütfen dikkatli olalım. Aşılarımızı tamamlamak, sosyal mesafenin sağlanamadığı durumlarda maske takmakla birşey kaybetmeyiz
MIS-C ENFEKSİYONU NEDİR?
MIS-C hastalığı Covid-19 enfeksiyonu geçirdikten sonra çocuklarda ortaya çıkmakta ve belirtileri çok farklı şekilde olmaktadır. Bu belirtiler, solunum sisteminde (göğüs ağrısı, yan ağrısı, solunum sıkıntısı) sinir sisteminde (baş ağrısı, bilinçaltında değişiklik, havale) deride (kaşıntılı veya kaşıntısız döküntü, dudaklarda kuruluk, çatlama, şişme, çilek dili) ellerde ve ayaklarda şişlik, ekstremite uçlarında soyulma, gözlerde kızarıklık ve bunlara ilave olarak ateş, kas ve kemik ağrıları, kalp çarpıntısı, tansiyon düşüklüğü, lenf bezi büyüklüğü şeklinde ortaya çıkmaktadır.
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