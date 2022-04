Erdoğan maske kararını açıkladı, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan yurttaşlara uyarı geldi

26 Nisan 2022 Salı, 15:32

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulu toplantısı öncesi Habertürk canlı yayınına katılan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maskenin kaldırılması kararına ilişkin tepki gösterdi.

'Maskeli son gün mü sorusu?' üzerine açıklamlarda bulunan Mehmet Ceyhan canlı yayında şöyle konuştu;

"Maske uygulamasını kaldıracaklar.Ancak bunu böyle sevinçle kutlamayı ben anlamıyorum. Neticede bizim karar verebileceğimiz bir sonuç yok. Bir savaş düşünün iki ülke anlaşırsa bunu kutlarsınız barış yapıyoruz diye. Ama burada bir virüs var karşımızda ve bununla ilgili hiçbir yaptırımımız yok. Aşıyla kendinizi koruyabiliyorsunuz ama onun dışında 'artık insanlara bulaşmayacağım, artık öldürmeyeceğim, hastalandıramayacağım' diye virüsten bir söz alamıyorsunuz. Açıkçası uygulamalara son vermek kısıtlamaları kaldırmak tabii ki devletin elinde olan bir olay. Dünyanın her yerinde de bu devletlerle bilim adamlarını karşı karşıya getiriyor ve her yerde de bilim insanları doğru olmadığını henüz daha bir şeyin bittiğini söylemek için erken olduğunu ve kısıtlamaların tedbiren yavaş yavaş kaldırılmasını gerektiğini söylüyor. Ama hükümetler de ekonomiyi, sosyal yaşantıyı normale döndürebilmek için bir an önce bütün kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor."

"BUNLAR SALGINLA MÜCADELE DEĞİL"

Erdoğan'ın "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık üç yıldır kapalı ortamlarda kullanılan maske zorunluluğu kaldırılmıştır" açıklaması üzerine tekrar konuşan Ceyhan şu ifadeleri kullandı;

"Birçok insan tamamen önlemler kaldırılacak diye bekliyordu ancak pratikte çok büyük bir değişiklik olmadı. Kapalı yerlerde maske takma zorunluluğu diye bir ifade vardı ama buna kimsenin uyduğu da yoktu. Denetlemesi de yoktu, bir cezai yaptırımı da yoktu.

Korunmak isteyen insanlar maske takmaya devam etmeli, sosyal mesafe uygulamasına devam etmeli. Çünkü artık kendilerini korumak durumundalar. Bütün hikaye şurada düğümleniyor aslında, salgının nereye doğru gideceğini bilecek bir veri yok elimizde.

Elbet bir gün salgın bitecek ama salgın bir artış bir azalma bir pik noktasından oluşan dalgalarla devam ettiği için bundan sonra yeni bir dalga gelecek mi, gelmeyecek mi problemi var.

Bazı ülkeler şu anda 6. dalgayı yaşıyor. Bunun da nedeni Omicron'un yeni varyantları. Türkiye en azından bu varyantların girmemesi için yurt dışından gelişleri ciddi şekilde kontrol etmeli.

İkincisi sayın cumhurbaşkanı tarafından anlatılan sağlık alt yapısı, tedavi hizmetleri bunlar salgınla mücadele değil. Salgın sırası için önemli ama salgınla mücadele salgının yayılmasını önlemektir.

Örneğin İngiltere yasakları kaldırdı ama bir haftadır 5-11 yaş arası çocukların aşılanmasına başladı. Türkiye'de de şu anda aşıyla ilgili bir şeyler yapılmalı ama gördüğümüz kadarıyla onunla ilgili yeni bir karar yok."