Son dakika | Bakan Koca, en çok vaka artışı olan 10 ili duyurdu
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Ocak tarihleri arasında illere göre haftalık (100 bin kişide ) koronavirüs (Covid-19) vaka sayısını paylaşıp, vaka görünme oranı en çok artan 10 ili açıkladı.
Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı. 136 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de birinci doz aşı olanların sayısı 57 milyon 253 bin 263 kişiyi bulurken, ikinci doz aşı olanların sayısı 52 milyon 126 bin 2'e yükseldi. Üçüncü doz aşı 23 milyon 374 bin 349'a ulaştı. Toplam aşı uygalama miktarı ise 139 milyon 230 bin 188 oldu.
Sosyal medya hesabından İllerin haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada koronavirüs vaka görünme oranı en çok artan iller şöyle sıraladı:
- Bingöl,
- İstanbul,
- Eskişehir,
- Muğla,
- Gümüşhane,
- Kırklareli,
- İzmir,
- Yalova,
- Ankara,
- Karabük.
İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI
İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.
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