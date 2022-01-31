Koronavirüsü uzun yaşayanlar başına gelenleri anlattı: 'Kendi kokuma bile dayanamıyorum'
İngiliz The Guardian gazetesi, koronavirüsü atlatan kişilerde görülen "uzun Covid-19" ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. Raporda, tat ve koku duygusunu yitirenlerin yaşadıkları anlatıldı.
2019’da ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan koronavirüsün en çarpıcı belirtilerinden biri kişide tat ve koku kaybını yok etmesi. İngiliz The Guardian gazetesi iyileşen bazı hastalarda koku ve tat almanın kaybının devam ettiği kaydedilirken gazete hem bilim insanları hem de bu durumu yaşayanlarla konuştu.
"KENDİ KOKUMA BİLE DAYANAMIYORUM"
Sözcü'nün aktardığına göre, The Guardian gazetesine konuşan Anne-Heloise Dautel isimli bir kadın, “Hiçbir şey yiyemiyorum. Kusmak istiyorum. Kendi kokuma bile dayanamıyorum, günde 5 kez banyo yapıyorum” dedi. Dautel, kahve, diş macunu, kızarmış biftek ve şampuan gibi şeylerin kokusuna dayanamadığını ve bunların çürük et gibi koktuğunu söyledi.
Bu durumu yaşayan insanlar ciddi bir kilo kaybı ve böbreklerde hasara yol açtığını söyleyen uzmanlar, İngiltere merkezli koku ve tat kaybı merkezi AbScent’in pandemiden önce 1500 üyesi olduğunu fakat şu an 76 binden fazla üyesi olduğu da hatırlatılarak bu durumun çok yaygın olduğu kaydedildi.
"PATLAMA YAŞANDI"
İngiltere’de resmi verilere göre 500 binden fazla insan Covid-19’un etkilerini halen hissederken İngiliz doktor Simon Gane, “Bu tür sendrom ve semptomlarda bir patlama yaşandı” dedi.
Haberde bazı hastalarda durumun iyileştiğini bazılarında ise kısmen bu duyuların geri geldiği hatırlatıldı. The Guardian’ın haberinde ayrıca uzmanların bu konudaki endişelerine de yer verilirken, “Bazı durumda hastalarda bozuk bir gıda tüketebilir ve bunun farkına varmayabilir” açıklamasını yaptılar.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
- Christian Eriksen, imzaya hazır!
- Dev bankadan Türkiye için enflasyon öngörüsü
- Kredili ödemelerde patlama
- Gülçin Ergül'den duygusal paylaşım
- Aleyna Tilki maruz bırakıldığı tacizi ifşa etti
- İstanbul'da panik yaratan patlama
- Erdoğan, davet etmişti: İsrail basınından çarpıcı iddia
- Beşiktaş'ın genç yıldızından itiraf!
- Borsa İstanbul'da son durum