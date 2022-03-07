Son dakika: Bakan Koca, en çok vaka görülen illeri paylaştı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat arasında illere göre 100 bin kişide haftalık vaka sayısını paylaştı.
Son zamanlarda artan vaka sayıları tedirgin edici seviyeye ulaştı. Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 27 bin 671 kişinin testi pozitif çıktı. 170 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de birinci doz aşı olanların sayısı 57 milyon 712 bin 192 kişiyi bulurken, ikinci doz aşı olanların sayısı 52 milyon 858 bin 604'e yükseldi. Üçüncü doz aşı 27 milyon 275 bin 568'e ulaştı. Toplam aşı uygalama miktarı ise 145 milyon 990 bin 177 oldu.
Sosyal medya hesabından İllerin haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusta koronavirüs (Covid-19) vaka görünme oranı en çok artan illeri açıkladı.
Son bir haftada koronavirüs vaka görünme oranı en çok artan iller şöyle:
- Kırşehir,
- Aksaray,
- Eskişehir,
- Bolu,
- Bilecik,
- Ardahan,
- Sivas,
- Ankara,
- Isparta,
- İstanbul.
HAFTALIK VAKA SAYISI
Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de ise 662,39 oldu.
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