Veli Ağbaba'dan, Erdoğan'a: Bunu Cumhurbaşkanı'na söyler misiniz?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımını alıntılayarak 'dolar' göndermesinde bulundu.
Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Mali Eylem Görev Gücü tarafından Türkiye'nin gri listeye alınması sonrası dolarda yeni bir rekor kırıldı. Bir ABD doları 10 TL'ye dayandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, dolarda tarihi rekorun kırılmasının ardından sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında yaptığı, ''Para, tıpkı bayrak gibi tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü itibarını bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır'' sosyal medya paylaşımını alıntılayarak 'dolar' göndermesinde bulundu.
Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:
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