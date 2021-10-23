Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden istifa çağrısı
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri öğrencilerin polis şiddeti ile gözaltına alınmasına tepki göstererek, yönetimi istifaya çağırdı.
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri dün Güney Kampüs'te öğrencilerinin şiddet kullanılarak gözaltına alınmasının ardından bugün bir açıklama yaptı. Akademisyenler, kampüsün öğrenciler ve akademisyenler için tekinsiz bir alana dönüşmesine sebep olan atanmış yönetimi istifaya davet etti.
Üniversitenin öğrencilerin kendilerini kayıtsız şartsız güvende hissetmeleri gereken, fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam olması gerektiğini vurgulayan akademisyenler, "Böyle bir ortamın özel güvenlik, sivil polis ve çevik kuvvet tarafından ablukaya alınması kabul edilemez" dedi.
'DERHAL İSTİFASINI TALEP EDİYORUZ'
Açıklamada, ''Üniversite öğrencilerimizin kendilerini kayıtsız şartsız güvende hissetmeleri gereken, fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam olmalıdır. Böyle bir ortamın özel güvenlik, sivil polis ve çevik kuvvet tarafından ablukaya alınması kabul edilemez. Eğitim-öğretim kalitesini düşürmeye ve ortak akıl zeminini yıpratmaya yönelik bu müdahaleler, tüm toplumu etkileyen bir kamu zararına yol açmaktadır. Tüm bu uygulama ve müdahalelere karşı on aydır hiç kesintisiz olarak dile getirdiğimiz akademik özgürlük, üniversite özerkliği ve şeffaf, demokratik, hesap verebilir yönetim talebimizi ısrarla yineliyor ve meşruiyeti tartışmalı bir biçimde atanmış rektörlüğün derhal istifasını talep ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.
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