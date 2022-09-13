Son Dakika: Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık Covid-19 tablosuna göre, 5-11 Eylül arasında 22 bin 441 yeni vaka tespit edilirken; 89 kişi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 11:40
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı
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Sağlık Bakanlığı, 5-11 Eylül haftasına ait Covid-19 tablosunu açıkladı.

Tabloya göre, Türkiye’de önceki hafta 22 bin 441 yeni vaka tespit edilirken; hayatını kaybedenlerin sayısı 89, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 143 oldu. Buna göre, Covid-19 salgını boyunca toplam vaka sayısı 16 milyon 852 bin 382’ye ulaşırken; toplam ölüm sayısı da 101 bin 68’e yükseldi.


Covid-19 Sağlık Bakanlığı tablo

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