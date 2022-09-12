TBMM Başkanı Şentop'un Covid-19 testi negatife döndü

12 Eylül 2022 Pazartesi, 12:54

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, önceki günlerde sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapmayı planladığımız görüşmeyi, Covid testim pozitif çıktığı için telefonla gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri, parlamentolar arası işbirliğini değerlendirdik."

TESTİ NEGATİFE DÖNDÜ

Son olarak sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapan Şentop, Covid-19 testinin negatife döndüğünü söyledi.

Şentop, şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah yapılan Kovid testimiz negatife döndü, çok şükür. Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarıyla destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük fedakarlıklarla hizmet yürüten sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar, bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.