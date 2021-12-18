Trakya, vaka artışında birinci sırada: Bütün iller kırmızıya döndü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son Covid-19 tablosuna göre Edirne, nüfusa oranla vaka sayısı en fazla artan il oldu. Trakya illerinden Tekirdağ, vaka artışında 3’üncü, Kırklareli ise 6’ncı sırada yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 4-10 Aralık haftası için açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka tablosunda; Edirne’nin 278,59 olan vaka sayısı 311,95’e, Tekirdağ’ın 336,43 olan vaka sayısı 358,63'e, Kırklareli’nin 456,13 olan vaka sayısı ise 467,747'ye yükseldi.
BÜTÜN İLLER KIRMIZIYA DÖNDÜ
Edirne nüfusa oranla vaka sayısı artan 1'inci il olurken, Tekirdağ 3'üncü, Kırklareli ise 6’ncı il oldu. Tablonun ardından 3 şehir, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yer alan koronavirüs yoğunluk haritasında da kırmızıya döndü.
Öte yandan en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki Kırklareli yüzde 84,4 ile 5'inci sırada yer aldı. Tekirdağ'da ise aşılama oranı yüzde 82,0, Edirne'de de yüzde 82,4 oldu.
Video Haberler
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
En Çok Okunan Haberler
- ASELSAN Katar’a açıldı
- Çok konuşulacak “5'li çete” iddiası
- VakıfBank mobil uygulaması çöktü
- Renault Clio'ya bir günde dev zam
- Üçüncü aşı işe yarıyor mu?
- Yargıtay’dan bankalara kötü haber
- TÜSİAD'tan iktidara çağrı
- Merkez Bankası dolara 5. kez müdahale etmişti
- AKP'nin kapısına dayandılar!
- Sağlıkçılardan hatırlatma dozu eleştirisi