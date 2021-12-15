Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar Batı Trakya'da da etkisini göstermeye başladı. Trakya'nın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde başlayan kar yağışının sabaha karşı etkisini artırarak, hava sıcaklarının daha da düşmesi öngörülüyor.
Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Trakya'da kar yağışı başladı. Meteoroloji; Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının etkisini artıracağı belirtti.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde akşam başlayan kar Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Demirköy ilçesindeki Mahya tepeyi ve Kofçaz ilçesini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, trafikte aksamaların yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri denetimlerde bulunuyor.
EDİRNE VE TEKİRDAĞ
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Edirne'de de sınıra yakın köylerde kar yağışı ara ara etkili oluyor. Kentin kuzey bölgesindeki yerleşimlerde yağmur zaman zaman kara dönüşüyor. Bu nedenle henüz yere düşen kar tutmasa da hava sıcaklığının azalacağı sabaha karşı kar yağışın daha etkili olması bekleniyor.
Tekirdağ'da da soğuk hava hakim. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu kentte yüksek kesimlere ara ara kar düşüyor. Tekirdağ'da sabaha karşı karla karışık yağmur bekleniyor.
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