1. Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Şenliği başladı!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 16:03

Güncelleme: 21.10.2023 - 16:23

Hopa Kültür ve Sanatevi Kazım Koyuncu Kültür, Sanat ve Çocuk Şenliği, 21-22 Ekim tarihlerinde Artvin'in Hopa ilçesinde yapılacak.

2020 yılında açılan Hopa Kültür ve Sanatevi, kültür ve sanat alanında faaliyetler yaparak insanları bir araya getiriyor. Yetişkin atölyeleri, enstrüman kursları, tersine dünya çocuk atölyeleri, çeşitli söyleşi ve forumlar ile toplumsal olaylarda dayanışma örnekleri ile Hopa’da kültür ve sanat alanında çalışmalar yapıyor.

"GELENEKSELLEŞMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Hopa Kültür ve Sanatevi’nden 1. Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Şenlikleri’ne ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Maalesef hepimizin gözlemleyebildiği üzere artık insanlar birlikte yaşamaktan, paylaşmaktan, sanat üretebilmekten, şarkı söyleyebilmekten, şiir okuyabilmekten gün geçtikçe uzaklaşmakta. En kötüsü de çocuklar bu alanlardan uzaklaştıkça uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklara yönelmekte. Daha bireyci, toplum için sorumluluklarını yerine getirmekten uzak bir nesile dönüşmekte. Tam da bunun için hepimizin en ihtiyacı olan şey, birlikte üretebildiğimiz bir alan Hopa Kültür ve Sanat evi. Yetişkin atölyeleri, enstürman kursları, tersine Dünya çocuk atölyeleri, çeşitli söyleşi ve forumlar ve toplumsal olaylarda dayanışma örnekleri ile Hopa Kültür ve sanat evi çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Şimdi çıktığımız bu yolda bizleri bir araya getirecek 2 gün geçirmek istiyoruz. 1.Kazım Koyuncu Kültür Sanat ve Çocuk Şenliğinin içeriği de dolu dolu. Şenliğe Kazım Koyuncunun ismini vermek istedik. Hopa’nın, Türkiye’nin ve hatta dünyanın önemli sanatçılarından biri olan Kazım’ı; kardeşlerinin, arkadaşlarının anmaması olmazdı diye düşünüyoruz, aynı zamanda bu şenliğin gelenekselleşmesini hedefliyoruz.

Şenliğin içeriğinden biraz bahsedecek olursak 2 gün sürecek olan şenlik 21 Ekim saat 10.00’da Hopa Parkı'ndan Kazım Koyuncu’nun mezarlığına bisiklet turu ile başlayacak. 12.00-15.30 arası Hopa Parkında çocuk şenliği, saat 16.00’da Erdal Güney ile söyleşi, saat 20.00’de Hopa Ticaret ve Sanayi Odasında 'Sayın Yargıç' isimli tiyatro oyunu, 22 Ekim Pazar günü 12.00 -17.00 arası Hopa Kültür ve Sanatevinde satranç turnuvası, saat 20.00’de Kazım Koyuncu Sahnesi’nde Borçka Belediyesi Kadın Korusu, Erdal Güney ve Niyazi Koyuncu’nun katılımları ile konser gerçekleşek. İletişim için 05538483376 numarayı arayabilirsiniz.”