Sahnesiz ilçe Borçka’da tiyatro festivali başlıyor!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 15:46

Güncelleme: 21.10.2023 - 15:46

Artvin’in Borçka ilçesi bir kez daha tiyatroya doymaya hazırlanıyor. Bir tiyatro salonu bile olmayan ilçede oyunlar sahnelenecek, atölyeler ve söyleşiler yapılacak. Borçka Belediyesi tarafından düzenlenen Tiyatro Festivali’nin ikincisinde merkezinden ilçenin uzak köşelerine tiyatro esintileri hissedilecek.

22 Ekim Pazar günü saat 13.00’te Tiyatro Yürüyüşü ile başlayacak olan festivalin ilk etkinliği Süreyya Karacabey’in “Tiyatro bir ihtiyaç mıdır?” başlıklı söyleşisi olacak. Karacabey, festival süresince yazarlık atölyeleri de gerçekleştirecek. Ayrıca Zinnure Türe, Zerrin Yanıkkaya ve Samet Serkan Ünaldı da hikaye anlatıcılığı ve doğaçlama atölyeleri düzenleyecek.

SAHNE YOKSA, HER YER SAHNE!

BGST Tiyatro, Evinde Tiyatro, Tiyatro Hemhal, Tiyatro Bereze, Kumbaracı 50, Primat Atölye, Artalan Kolektif, Atta Festival, Çek Sanat, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, Olası İşler, Assitej Genç Sahne ve Düşler Tiyatrosu Derneği festivalde sahne alacak topluluklar arasında yer alıyor.

Bir tiyatro salonu olmayan ilçenin tiyatro festivalinde, yüksek okullar, ilkokullar ve kreşlerin yanı sıra, konferans salonları ve kooperatifler tiyatro sahnesine dönüşecek. İlçe merkezinin dört bir yanına yayılacak etkinliklerle çocuklara, gençlere ve yetişkinler tiyatro ile buluşacak. Sanatsal bir yenilenmeye, kültürel bir uyanışa vesile olması arzu edilen 2. Tiyatro Festivali programına her an sürpriz isimler ve oyunlar da eklenebilir.

"SANATIN RİTMİNİ DUYURMAK İSTEDİK"

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, bu yıl ikinci kez düzenlenen Tiyatro Festivali hakkında şunları kaydetti:

“Salonumuz olmamasına ve olanaklarımız kısıtlı olmasına rağmen, Borçka'nın kalbinde sanatın ritmini duyurmak istedik. Tiyatronun, kültürün ve sanatın her köşede olması gerektiğine inanıyoruz. Bu festivalle, hemşerilerimizin sanatla iç içe geçmesini, tiyatronun büyülü dünyasını keşfetmesini amaçlıyoruz.”