10. Boğaziçi Film Festivali'nin uluslararası yarışma filmleri belirlendi

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda "A Long Break", "Ashkal", "Europe", "Love Dog", "Rodeo", "Six Weeks", "Sughra's Sons", "To The North", "Working Class Heroes" ve "Victim" filmleri Altın Yunus için yarışacak.

AA
16 Ekim 2022 Pazar, 16:52
10. Boğaziçi Film Festivali'nin uluslararası yarışma filmleri belirlendi
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"10. Boğaziçi Film Festivali"nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Altın Yunus" için yarışacak 10 film açıklandı. Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festival, 21-28 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Uluslararası uzun metraj yarışma filmleri Nashen Moodley, Urszula Antoniak, Nenad Dukic, Jan Jilek ve Şükrü Sim'den oluşan jüri karşısına çıkacak.

Yarışmada, Davit Pirtskhalava'nın "A Long Break", Youssef Chebbi'nin "Ashkal", Philip Scheffner'in "Europe", Bianca Lucas'ın "Love Dog", Lola Quivoron'ın "Rodeo", Noemi Veronika Szakonyi'nin "Six Weeks", Ilgar Najaf'ın "Sughra's Sons", Mihai Mincan'ın "To The North", Miloş Pusiç'in "Working Class Heroes" ve Michal Blaško'nun "Victim" filmleri yarışacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ile gerçekleştirilecek festivalin biletleri yarın satışa sunulacak.

Festivale ilişkin detaylı bilgilere "www.bogazicifilmfestivali.com" ve festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilecek.


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