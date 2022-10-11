10. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Film Yarışması Jüri Üyeleri belli oldu

11 Ekim 2022 Salı, 11:50

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı (BKSV) tarafından gerçekleştirilmekte olan Boğaziçi Film Festivali; Türkiye’de ve dünyada etik, estetik ve teknik bütünlüğe sahip sinema filmlerinin gelişmesine katkı sağlanmasını, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destekler oluşturulmasını, ülke sinemasının yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasını hedefliyor.



Boğaziçi Film Festivali'nde bu yıl Ulusal Belgesel Film Yarışması ödüllerini yönetmenler Aslı Akdağ, Murat Pay ve Selin Şenköken'den oluşan jüri belirleyecek.



ASLI AKDAĞ KİMDİR?

Hukuk eğitimi ardından Kadir Has Film ve Drama Yapımcılık programında yüksek lisans yaptı. Önde gelen yapım şirketlerinde çalışarak sektör bilgisiyle fikri mülkiyet ve medya alanında uzmanlaştı; halen bu alanda danışmanlık vermektedir. Yapımını üstlendiği Genç Pehlivanlar adlı kurmaca belgesel filmi, 66. Berlin Film Festivali’nde prömiyerini yaparak burada özel mansiyon ödülünü, Antalya Film Festivali’nde En İyi Kurgu ve Behlül Dal Özel Ödülü’nü kazandı ve uluslararası birçok festivalde gösterildi.

MURAT PAY KİMDİR?

1981, İzmir doğumlu. Marmara Üniversitesi Radyo TV Sinema Bölümü'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları yüksek lisansını "Gölge Oyunu Karagöz ve Sinema" adlı teziyle bitirdi. Kısa filmleri ve belgeselleri pek çok ulusal ve uluslararası film festivalinde gösterildi ve ödüller aldı. Hala sinemayla ilgili teorik ve pratik çalışmalarına devam etmektedir. İHH adına filmler çekmektedir.







SELİN ŞENKÖKEN KİMDİR?

Selin Şenkoken, Edinburgh Üniversitesi'nde Psikoloji okudu ve Londra Film Akademisi'nde film yapımcılığı sertifika programını tamamladı. Tiyatro, kısa film ve belgesel yönetmenliği tecrübesine sahiptir. Yapımcılığını Edinburgh Üniversitesi Shakespeare Company'nin yaptığı Venedik Tüccarı'nda yönetmen yardımcılığı yaptı, ardından Theatre Uncut ve Tiyatro DOT için A Lesson in Lynching'i yönetti. Senkoken, Say Cheese Productions için Kalküta'daki Staircase adlı kısa bir film çekmek için Hindistan'a gitti. 2018'de Barselona'da OTOXO Productions ile İspanyol TV kanalları BTV, TV3'ün yanı sıra uluslararası ve ulusal film festivallerinde gösterilen 45 dakikalık Todo Por Jugar belgeselini yaptı. 4 ay boyunca Tazefikir adlı bir kreatif ajansta video editörü olarak çalıştı. Ateşteki Orkideler ilk uzun metrajlı filmidir.



