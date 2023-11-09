10 Kasım’da Kadıköy’de 'Ata’ya Saygı Zinciri' oluşturulacak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde Kadıköy’de her yaştan binlerce kişi “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturacak.

İHA
Yayınlanma: 09.11.2023 - 15:04
10 Kasım’da Kadıköy’de 'Ata’ya Saygı Zinciri' oluşturulacak
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 85. yılında, Kadıköy Belediyesi tarafından Fenerbahçe Orduevi ile Suadiye arasındaki sahil yolunda oluşturulacak “Ata’ya Saygı Zinciri” ile anılacak.

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı’nın da katılacağı zincirin oluşturulacağı sahil yolu Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile süslenecek.

Katılımcılar, 10 Kasım Cuma sabahı Türk bayrakları ve Atatürk posterleri eşliğinde el ele vererek Atatürk’ü anacak. Anma törenine denizden de yelkenliler, kanolar ve tekneler, 9’u 5 geçe sirenlerini çalarak eşlik edecek.


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