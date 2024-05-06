100. yılımızda Ulus Zafer Anıtı sergisinin açılışı yapıldı

Yayınlanma: 06.05.2024 - 17:58

Güncelleme: 06.05.2024 - 17:58

Ankara’da bugün, gazetemizin 100. yılı kapsamında, Cumhuriyet Gazetesi’nin kurucusu Yunus Nadi’nin öncülüğünde yurttaşların katkılarıyla yapılan Ulus Zafer Anıtı sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Kızılay Metro Galerisi’nde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Koleksiyoncular Derneği, Koç Üniversitesi Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ile gazetemiz Cumhuriyet’in katkılarıyla açılan sergiye yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ADINI ATATÜRK'TEN ALDI

Serginin açılış konuşmasını yazarımız Işık Kansu yaptı. Cumhuriyet gazetesinin adını halk önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiğini anımsatan Kansu, “Cumhuriyet gazetesi, 7 Mayıs 1924'te ilk yayınını yapmış ve 100 yıl boyunca gelişen olaylara doğrudan tanıklık etmiştir. 100 yıl içinde basın yayın alanında çağdaş atılımları izleyerek kendisini geliştiren, bugün de yurtta ve dünyada milyonlarca okura ulaşabilen Cumhuriyet gazetesi son 100 yıl içinde bir çok yeniliklere ve tasarımlara da öncülük etmiştir. Bunlardan biri de Ulus Zafer Anıtı'nın yapılmasıdır” dedi. Ulus Zafer Anıtı’nın kuruluş sürecini ve kurucumuz Yunus Nadi’nin sürece katkılarını anlatan Kansu, sergiye emeği geçen kuruluşlara ve kişilere teşekkür etti.

'BU ANIT, BİR DİRENİŞİN DESTANIDIR'

Koleksiyoncular Derneği Kurucusu Korkut Erkan ise anıta ilişkin “Bu anıt, milletimizi devletsiz bırakmak, ayaklar altına almak, Anadolu'dan sürmek ve vatanımızı parçalamak isteyen emperyalizme karşı yürütülen, on yılı aşkın bir direnişin destanıdır. Bu anıt, Meşrutiyet programıyla başarıya ulaşamayan, vatan savunmasının milli devlet, milli egemenlik temelinde, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde cumhuriyet programıyla emperyalizme karşı kazanılan bir zaferin anlatımıdır” dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SİMGELERİNDEN BİRİ'

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, anıtın Türkiye’nin en önemli simgelerinden biri olduğunu vurguladı. Anıtın milli kurtuluş mücadelesini simgeleyen bir yapı olduğunu söyleyen Ödemiş, Roma döneminden Cumhuriyet tarihine kadar yapılan tüm eserlere sahip çıktıklarını söyledi. ABB Başkanı Yavaş ile birlikte eserlerin restorasyonlarına önem verildiğini belirten Ödemiş, “Yapıldığı tarihten bu yana anıta ilişkin köklü bir restorasyon ve iyileştirme çalışması maalesef yapılmamış. Sadece eski belediye başkanı döneminde anıtın kimliğine ters düşecek bir boya çalışması yapılmıştı. O da büyük tepki görünce temizlendi. Biz göreve gelir gelmez Mansur beyin talimatıyla sadece Ulus’taki zafer anıtını değil, Ankara’da simgeleşmiş tüm anıtları ele aldık” dedi. Sergi, 22 Mayıs’a kadar görücüye açık olacak.