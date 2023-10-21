100. yılında Cumhuriyet'in kadınları

Yayınlanma: 21.10.2023 - 10:35

Güncelleme: 21.10.2023 - 10:35

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’ın onur konuğu olduğu üç gün sürecek sempozyum 27 Ekim Cuma günü saat 9.30’da Prof. Dr. Mehmet Durman (Beykoz Ü Rektörü) ve Prof. Dr. Birsen Talay Keşoğlu (Beykoz Ü öğretim üyesi ve KEKBMV Yönetim Kurulu Başkanı) açılış konuşmalarıyla başlayacak.

İki yüz bildirinin verileceği sempozyumda 19 konu başlığı altında 6 panel ve 40 oturum gerçekleşecek. Oturumlara verilecek şifre ile uzaktan katılım da sağlanacak.

Sempozyuma aralarında Yıldız Ecevit, Ayça Kurtoğlu, Özgür Mutlu Ulus, Sevgi Uçan Çubukçu, Serpil Sancar, Zeynep Gülru Göker, Betül İprişli Argıt, Gülhan Balsoy, Ayşe Durakbaşa, Firdevs Gümüşoğlu’nun da olduğu çok sayıda akademisyen katılacak.

Vakfın kurucularından araştırmacı, kadın tarihi arşivcisi Aslı Davaz da “Feminist Bir Bibliyografya Denemesi: Kadın Gazetesi (1947-1979)” başlıklı bir sunum yapacak.