100 yıllık tapular sergileniyor

Yayınlanma: 03.11.2023 - 11:30

Güncelleme: 03.11.2023 - 11:30

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle "1923'ten 2023'e Cumhuriyet'in Tapu Senetleri" sergisi açıldı. Sergide, Atatürk'e ve kız kardeşi Makbule Atadan'a ait tapu senetlerinin suretleri de yer aldı.

Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle Çeşme Tapu Müdürlüğü, dikkat çeken bir sergiye ev sahipliği yaptı. "1923'ten 2023'e Cumhuriyet'in Tapu Senetleri" isimli sergide, 28 Aralık 1923 tarihli Osmanlıca yazılmış tapu senedinin orijinalinin yanı sıra; 17 Eylül 1928 tarihli Atatürk'e ait tapu senedinin sureti, Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan'a ait 10 Temmuz 1939 tarihli tapu senedi ve latin harfleriyle düzenlenen ilk tapu senedi de yer aldı.

Sergi ile ilgili bilgi veren Çeşme Tapu Müdürü Salih Yılmaz Kafadar, "Cumhuriyet'in 100. yılında bir farkındalık oluşturalım dedik. 1923 yılından 2023 yılına kadar orijinal, Osmanlıca ve Türkçe bazı tapu senetlerini sergiledik. Sergimizde; Atatürk'e ait tapu senedi örneği, Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan'a ait tapu senedi, Osmanlıca tapu senetleri ve latin harfleriyle düzenlenmiş ilk tapu senedi de sergimizde yer alıyor" diye anlattı.

Serginin açılışında ayrıca; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İzmir Tapu Müdürü Yusuf Meşhur ve 100. yıl pastasını birlikte kesti.