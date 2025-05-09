11. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri’ni kazananlar açıklandı

2013’te verilmeye başlayan Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri'ni kazananlar açıklandı.

11. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri’ni kazananlar açıklandı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.05.2025 - 18:18

11. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri’ni kazananlar belirlendi.Seçici kurul 2024-2025 sezonunda Ekin Yazın Dostları Tiyatro İzleme Grubuna 8 oyun önerdi, bu oyunlar grup tarafından topluca izlenmiş, sanatçılarla tartışıldı.

Yıl sonunda grup değerlendirme yaparak Ekin Yazın Dostları Seyircileri Ödülü‘nü belirlendi. Seçici kurulda bu yıl; Aysel Sakarya, Nevra Arslantürk, Nevzat Yıldıran, Nursen Öztürk, Saime Alkan, Semra Yılmaz yer aldı.

2024-2025 sezonunu kapsayan ödüller, 23 Haziran 2025 Pazartesi akşamı, Saat 20.30’da Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

 Yılın Oyunu: Ağrı Dağı Efsanesi  

Yılın Küçük Salon Oyunu: Carmen

Yılın Komedi Oyunu: Yan Dünya

Yılın Ekip Oyunu:  Estragon Şapkasını Lucky’ninkinin Yerine Giyer ve Lucky’nin Şapkasını Vladimir’e Uzatır 

Yılın Tek Kişilik Oyunu Gülistan, Gül Bahçesi Yani 

Ekin Yazın Dostları Seyircileri Ödülü Bulaşıkçılar 

Yılın Yönetmeni: Uğur Uzunel

Yılın Oyun Yazarı. Koray Horasan 

Yılın Kadın Oyuncusu: Selen Uçer 

Yılın Erkek Oyuncusu: Can Yılmaz 

Yılın Yardımcı Kadın Oyuncusu: Gülce Oral

Yılın Yardımcı Erkek Oyuncusu: Deniz Karaoğlu

Yılın Küçük Salon Kadın Oyuncusu: Elif Özge Özder 

Yılın Küçük Salon Erkek Oyuncusu: Orçun Soytürk 

Yılın Küçük Salon Erkek Oyuncusu: Lebip Gökhan Hepyek

Yılın Komedi Kadın Oyuncusu: Çiğdem Yıldız 

Yılın Komedi Erkek Oyuncusu: Emre Çebi 

Yılın Sahne Tasarımı: Barış Dinçel 

Yılın Giysi Tasarımı: Eda İvedi 

Yılın Işık Tasarımı: Eren Uğurhan 

Yılın Özgün Tiyatro Müziği: Kıvanç Kürkcü

Yılın Efekt Tasarım: Arkadaş Deniz Koşar 

Yılın Koreografisi: Seda Özgiş 

Yılın Genç Yeteneği: Aytaç Yalman

Yılın Genç Yeteneği: Delâl Yıldırım

Yılın Genç Yeteneği: Eylem Kaçalin 

Yılın Genç Yeteneği: Selin Kaşıkçı 


Etiketler: #Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri

İlgili Haberler

7 Kıtada 100 ülke gezen İbrahim Tanju Adalı: “Dünya, senaryosunu güçlü ülkelerin yazdığı tiyatro sahnesi gibi”

7 Kıtada 100 ülke gezen İbrahim Tanju Adalı: “Dünya, senaryosunu güçlü ülkelerin yazdığı tiyatro sahnesi gibi”
Karabağlar Kent Tiyatrosu ilk turnesini yaptı

Karabağlar Kent Tiyatrosu ilk turnesini yaptı
Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahneye taşıdığı oyun, tragedyadan modern polisiyeye uzanıyor: Oidipus’un izinde...

Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahneye taşıdığı oyun, tragedyadan modern polisiyeye uzanıyor: Oidipus’un izinde...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler