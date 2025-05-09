11. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri’ni kazananlar açıklandı
2013’te verilmeye başlayan Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri'ni kazananlar açıklandı.
11. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri’ni kazananlar belirlendi.Seçici kurul 2024-2025 sezonunda Ekin Yazın Dostları Tiyatro İzleme Grubuna 8 oyun önerdi, bu oyunlar grup tarafından topluca izlenmiş, sanatçılarla tartışıldı.
Yıl sonunda grup değerlendirme yaparak Ekin Yazın Dostları Seyircileri Ödülü‘nü belirlendi. Seçici kurulda bu yıl; Aysel Sakarya, Nevra Arslantürk, Nevzat Yıldıran, Nursen Öztürk, Saime Alkan, Semra Yılmaz yer aldı.
2024-2025 sezonunu kapsayan ödüller, 23 Haziran 2025 Pazartesi akşamı, Saat 20.30’da Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
Yılın Oyunu: Ağrı Dağı Efsanesi
Yılın Küçük Salon Oyunu: Carmen
Yılın Komedi Oyunu: Yan Dünya
Yılın Ekip Oyunu: Estragon Şapkasını Lucky’ninkinin Yerine Giyer ve Lucky’nin Şapkasını Vladimir’e Uzatır
Yılın Tek Kişilik Oyunu Gülistan, Gül Bahçesi Yani
Ekin Yazın Dostları Seyircileri Ödülü Bulaşıkçılar
Yılın Yönetmeni: Uğur Uzunel
Yılın Oyun Yazarı. Koray Horasan
Yılın Kadın Oyuncusu: Selen Uçer
Yılın Erkek Oyuncusu: Can Yılmaz
Yılın Yardımcı Kadın Oyuncusu: Gülce Oral
Yılın Yardımcı Erkek Oyuncusu: Deniz Karaoğlu
Yılın Küçük Salon Kadın Oyuncusu: Elif Özge Özder
Yılın Küçük Salon Erkek Oyuncusu: Orçun Soytürk
Yılın Küçük Salon Erkek Oyuncusu: Lebip Gökhan Hepyek
Yılın Komedi Kadın Oyuncusu: Çiğdem Yıldız
Yılın Komedi Erkek Oyuncusu: Emre Çebi
Yılın Sahne Tasarımı: Barış Dinçel
Yılın Giysi Tasarımı: Eda İvedi
Yılın Işık Tasarımı: Eren Uğurhan
Yılın Özgün Tiyatro Müziği: Kıvanç Kürkcü
Yılın Efekt Tasarım: Arkadaş Deniz Koşar
Yılın Koreografisi: Seda Özgiş
Yılın Genç Yeteneği: Aytaç Yalman
Yılın Genç Yeteneği: Delâl Yıldırım
Yılın Genç Yeteneği: Eylem Kaçalin
Yılın Genç Yeteneği: Selin Kaşıkçı
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