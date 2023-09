Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali: İstanbul'da film tutkunlarını buluşturan festival!

Yayınlanma: 28.09.2023 - 18:00

Güncelleme: 28.09.2023 - 18:00

Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali" 29 Eylül tarihine kadar İstanbul'un merkezi konumlarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen bu etkinlik, sinema dünyasının büyülü atmosferini sevenler için oldukça cazip. Festival, yönetmen David Lowery'in "The Green Knight" ve Jim Jarmusch'un "Only Lovers Left Alive" filmlerinin özel gösterimleriyle başladı.

Uluslararası Yarışma bölümünde Michel Hazanavicius'un "Final Cut", Tanel Toom'un "Last Sentinel" ve Hui Yu'nun "Rescue Earth" gibi ilgi çekici filmler seyircilerle buluşacak.

Festivalde Ulusal Yarışma kategorisinde de dikkat çeken eserlere yer veriliyor. Barış Hancıoğulları'nın "Yeniden Leyla" Sezgin Cengiz'in "Tebessüm" Erdem Tepegöz'ün "Gölgelerin İçinde" ve Tolga Karaçelik'in "Kelebekler" gibi yapımların gösterimleri gerçekleşecek.

Festivalde ayrıca yönetmen Serpil Altın'ın "Geleceği Yönetmek" adlı filmi de özel bir gösterimle seyircilere sunulacak.

Son gününde ise Daniel Lazo ile Eran May-Raz'ın "Sight Extended" ve Gavin Rother'in "Archive" adlı yapımları izleyicilerle buluşacak.

Festivalin tam programına ve gösterim saatlerine "us3f.com" adresinden veya festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşmak mümkün.

Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, sinema dünyasının büyülü ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan eserlere ev sahipliği yaparak sinemaseverleri fantastik dünyalara götürmeye devam ediyor.