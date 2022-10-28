Meral Akşener, Melek Mosso'nun konserini dinledi, Yıllar Affetmez'i söyledi
İYİ Parti lideri Meral Akşener, ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun Demre'deki konserini izledi. Melek Mosso, Meral Akşener'in de sevdiği 'Yıllar Affetmez' şarkısını seslendirirken, Akşener de şarkıya eşlik etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Demre ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Demre Kekova Festivali ve açılış törenine katıldı. Konuşmalardan sonra Akşener, şarkıcı Melek Mosso'nun konserini izledi.
Melek Mosso, Meral Akşener'in de sevdiği 'Yıllar Affetmez' şarkısını seslendirirken, Akşener de şarkıya eşlik etti.
"MUHTEŞEM SAHNESİYLE..."
Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Akşener, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ile Demre Belediye Başkanımız Okan Kocakaya'nın ev sahipliğindeki 3. Kekova Festivalimize katıldık. Muhteşem sahnesiyle sevgili Melek Mosso'ya ve milletimizle buluşturduğumuz projelerde emek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Video Haberler
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Aysel Tuğluk tahliye edildi: İşte ilk fotoğraf
- CHP'den yanıt geldi
- CHP ve Soylu arasında 'eşkıya' kavgası
- Kıvrak'tan Beşiktaş'la anlaşan Güneş'e olay gönderme!
- Samsung’un katlanabilir telefonu için yolun sonu göründü
- Saray'ın davetine yönelik açıklama
- Maden faciasında yeni gelişme
- İşte 'En başarılı büyükşehir belediye başkanları'
- CHP'liler de o ismin adaylığını reddetmiyor
- Müslüme davasında yeni gelişme