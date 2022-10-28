Meral Akşener, Melek Mosso'nun konserini dinledi, Yıllar Affetmez'i söyledi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun Demre'deki konserini izledi. Melek Mosso, Meral Akşener'in de sevdiği 'Yıllar Affetmez' şarkısını seslendirirken, Akşener de şarkıya eşlik etti.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2022 Cuma, 10:41
Abone Ol google-news

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Demre ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Demre Kekova Festivali ve açılış törenine katıldı. Konuşmalardan sonra Akşener, şarkıcı Melek Mosso'nun konserini izledi.

Melek Mosso, Meral Akşener'in de sevdiği 'Yıllar Affetmez' şarkısını seslendirirken, Akşener de şarkıya eşlik etti.

"MUHTEŞEM SAHNESİYLE..."

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Akşener, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ile Demre Belediye Başkanımız Okan Kocakaya'nın ev sahipliğindeki 3. Kekova Festivalimize katıldık. Muhteşem sahnesiyle sevgili Melek Mosso'ya ve milletimizle buluşturduğumuz projelerde emek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.



Meral Akşener Melek Mosso

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler