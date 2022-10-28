29 Ekim'de İstanbul'da konser verecekti; Selda Bağcan'dan dikkat çeken karar

28 Ekim 2022 Cuma, 13:35

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl kutlamaları İstanbul'un dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İBB, bu yıl kutlamaların merkezinin Üsküdar olacağını duyurdu. Yapılacak olan etkinlikte Anadolu Ateşi dans gösteriminin ardından sanatçı Selda Bağcan şarkılarını seslendirecek.



Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda da saat 20.00’de CRR Senfoni Orkestrası’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri “Kuvayi Milliye ve Cumhuriyet” dinleyici ile buluşacak.

İBB Kültür AŞ’nin düzenlediği konserlerde de Eyüp Haliç Etkinlik Alanı’nda saat 20.30’da Tuğkan, Sultanbeyli Kent Meydanı’nda saat 20.30’da Yüksek Sadakat, Kağıthane Sadabat Parkı’nda saat 20.30’da Samida sahne alacak.

BAĞCAN ÜCRET TALEP ETMEDİ

Öte yandan Bağcan'ın Üsküdar'daki konserine ilişkin Snob magazin'de bir yazı kaleme alan Arif Hür, usta sanatçı Selda Bağcan'ın 29 Ekim'de İstanbul Üsküdar'da vereceği konser için herhangi bir ücret talep etmediğini öne sürdü.