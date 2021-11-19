11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali basına tanıtıldı

19 Kasım 2021 Cuma, 04:00

11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali basın toplantısı önceki gün çevrimiçi uygulamayla yapıldı. Festival başkanı Adem Sözüer’in açılış konuşmasının ardından, festival direktörü Bengi Semerci konuklara, festivale ve filmlere ilişkin ayrıntıları görsel sunumlarla aktardı.

Bu yıl 11’incisi 26 Kasım - 2 Aralık tarihlerinde TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Şişli Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenecek olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, sinema profesyonelleri ve seyircisi ile buluşuyor. Festivalin film gösterimleri, Beyoğlu Atlas 1948 ve Kadıköy sinemalarında yapılacak. Biletler 5 ve 10 TL.

10 FİLM YARIŞACAK

Bu yıl film gösterimleri her yıl olduğu gibi Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerden oluşuyor. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda 10 film yarışacak.

Festival 25 Kasım Perşembe günü Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür Evi’ndeki açılış töreni ile başlayacak. Çinli yönetmen Cao Jinling’in yönettiği “Anima” filmi açılışta izleyici ile buluşacak.

‘ONUR ÖDÜLLERİ’ BELLİ OLDU

Festival bu yıl tüm direnen Afgan kadınları ve sinemacıları adına Afgan yönetmen Sahraa Karimi’ye onur ödülü verecek. “Sinema Onur Ödülü”nü Reis Çelik, ““Akademik Onur Ödülü”nü Sargun Ali Tont ve “Sinemaya Katkı Ödülü”nü Hülya Uçansu alacak.

CANDAN, KISA METRAJ JÜRİ BAŞKANI

Altın Terazi Kısa Metraj Yarışma Jürisi Başkanlığını belgesel yönetmeni ve akademisyen Can Candan yapacak. Candan, son olarak Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin direnişine destek vermesinin ardından üniversiteye girişinin yasaklanmasıyla gündeme gelmişti.

Altın Terazi Ödülü için yarışacak uzun metrajlı filmler şöyle: “107 Anne”, “Ali’nin Tabiatı”, “Avrupa”, “Bembeyaz”, “Beyaz İnek İçin Balad”, “Denge”, “Kız Kardeşlik”, “Lingui, Kutsal Bağlar”, “Sivil Vatandaş”, “Yaramaz Çocuklar”. Ayrıntılar ve program: https://www.icapff.com/