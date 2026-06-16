11 yaşındaki Berk Akköse’den CKM’de piyano resitali

Altı yaşından bu yana piyano eğitimi alan genç sanatçı, yaklaşık 45 dakika süren konserinde 9 farklı ülkeden 10 bestecinin 11 eserini yorumladı. Yaşının çok ötesinde bir müzikal olgunluk sergileyen Berk Akköse, teknik hakimiyeti ve sahne performansıyla dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Gecenin en dikkat çekici bölümü ise genç piyanistin kendi besteleri oldu. Berk Akköse’nin 2024 yılında bestelediği “Tabiatın Doğuşu” ile 2025 yılında kaleme aldığı “Fırtınadan Önceki Sessizlik” adlı eserler, salondaki müzikseverlerden yoğun alkış aldı. Genç sanatçı, bu eserlerle yalnızca başarılı bir yorumcu değil, aynı zamanda üretken bir besteci olduğunu da ortaya koydu.

Konser boyunca salonu dolduran izleyiciler genç piyanisti büyük bir dikkatle takip ederken, program sonunda uzun süre ayakta alkışladı. Berk Akköse’nin sahne hakimiyeti, yorum gücü ve müzikal birikimi, gelecekte adından daha sık söz ettireceğinin işaretlerini verdi.

Resitalin sunuculuğunu Aysun Kılıçaslan Soku üstlenirken, Berk Akköse’nin müzik eğitiminde önemli rol oynayan piyano öğretmenleri Hayrettin Sarsılmaz ve Cem Ojalvo da gecede hazır bulundu.

Kadıköy’de müzikle geçen bu özel akşam, genç bir sanatçının gelişim yolculuğuna tanıklık etmek isteyen sanatseverler için unutulmaz anlar yaşattı. Berk Akköse’nin sergilediği performans, Türkiye’nin genç müzik yetenekleri arasında dikkat çekici bir yere sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.