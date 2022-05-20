11 yaşındaki piyanist Yiğit Yüksel'den ‘Kurtuluş 1919’ konseri

20 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

Samsun Devlet Opera ve Balesi Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu’nda düzenlenen ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde piyanist Yiğit Yüksel, Emanuel Bach’ın “Solfeggietto C Minor”, Ludwin van Beethoven’in “Allegro di molto e con brio, “Adagio cantabile”, “Rondo”, Tevfik Guliev’in “Yalgızam”, “Nüşabe Muradova’nın “İntizar” adlı eserlerini çaldı. Küçük piyanist ayrıca kendi bestelediği “Kurtuluş Balladı”nı da sahnede dinleyicilere sundu.

Samsunlu olduğunu, Kurtuluş Savaşı’nın sembol şehri Samsun’da ilk konserini 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında vermek istediğini belirten Yiğit Yüksel, bu sebeple de konserin temasını “Kurtuluş 1919” olarak belirlediklerini söyledi.