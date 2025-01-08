11 yıl sonra yeniden... Sanatseverlerle ile buluşmaya hazırlanıyor!
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Fındıkkıran" balesini, 11 yıl aradan sonra yeniden sanatseverlerle buluşturacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Fındıkkıran" balesini, 11 yıl aradan sonra yeniden sanatseverlerle buluşturacak.
Koreograf Göksel Armağan Davran ile Volkan Ersoy tarafından yeniden uyarlanan eser, 11 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
Eserin dekor ve kostüm tasarımını Hatice Kaptı, ışık tasarımını Tarı Deniz üstlenecek
Rus besteci Çaykovski'nin "son bale eseri" olarak da bilinen "Fındıkkıran", MDOB sahnesinde 11 yıl sonra kapalı gişeyle izleyici karşısına çıkacak.
Biletler temsilden 1 ay önce satışa çıktı ve 1 saat içerisinde tükendi.
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