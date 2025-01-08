Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Carmen' balesini sahneleyecek

"Carmen" balesi Samsun'da yeniden sahnelenecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Carmen' balesini sahneleyecek
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AA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 19:23

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yarın "Carmen" balesini sanatseverlerle buluşturacak.

Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından uyarlanan ve dünyanın en ünlü operalarından biri olan, Georges Bizet'in müziği klasik bale ve flamenkoyla harmanlayarak yepyeni bir anlam kazandırdığı bale eseri, Samsun'da yeniden sahnede olacak.

Müzik düzenlemesi Tulio Gagliardo Varas'a ait eserde başkemancı Didem Tepe olurken, Varas ve Kıvanç Tepe orkestrayı dönüşümlü yönetecek.

Bale eserinin dekor tasarımı Tayfun Çebi'ye, kostüm tasarımı Gülay Korkut'a ait. Eserin ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz üstleniyor.

İspanya'nın Sevilla kentindeki bir tütün fabrikasında çalışan asi güzel Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı gelgitli ve kural tanımaz aşk ilişkisini anlatan iki perdelik bale eseri, koreograf ve libretto yazarı Carlos Vilan'ın orijinal koreografisiyle sahneye konulacak.

Carmen, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelenecek.


Etiketler: #Samsun Devlet Opera ve Balesi #Devlet Opera ve Balesi #Bale #Carmen

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