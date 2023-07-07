Turhan Selçuk Karikatürlü Park’a çirkin saldırı

Yayınlanma: 07.07.2023 - 16:57

Güncelleme: 07.07.2023 - 17:34

Muğla’da Milas Belediyesi tarafından yapılan Turhan Selçuk Karikatürlü Park’ına kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Belediye tarafından “çizgilerin efendisi” Turhan Selçuk’un adına düzenlenen Sanatı Sempozyumu ve 12. Turhan Selçuk Uluslararası Karikatür Yarışması Ödül Töreni kapsamında yenilenen park ile hem çocukların sanatla buluşacağı bir alan oluşturuldu hem de hem içerisinde bulundurduğu eserlerle ziyaretçilerine görsel bir şölen sundu.

Parkın duvarlarındaki karikatürlere çirkin saldırılarla zarar verildi.

PARKA YAPILAN 2. ÇİRKİN SALDIRI

Turhan Selçuk Karikatürlü Park’ın duvarlarını karalayan, elektrik panosuna zarar veren kimliği belirsiz kişilerin saldırısı karşısında büyük üzüntü duyduğunu belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Parkımız daha önce de çirkin bir saldırıya maruz kalmış, parktaki oyun grupları kullanılamaz hale gelmişti. Bizler bir yandan çocuklarımıza farklı ortamlar sunmak için çalışmalarımızı yürütürken, öte yandan sorumsuz insanların çirkin saldırısına maruz kalmak gerçekten çok acı verici bir durum.” diye konuştu.