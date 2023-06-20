Gazetemizin iki çınarı İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk’u yitirişimizin 13. yılında özlemle anıyoruz

Yayınlanma: 20.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.06.2023 - 04:00

Aydınlanma bilgemiz İlhan Selçuk, yaşamına pek çok mücadele sığdırdı. 12 Mart Muhtırası’nın ardından Ziverbey Köşkü’nde işkenceye uğrayan Selçuk, 2008’de ise 83 yaşındayken FETÖ’nün hedefi oldu. Aydınlara yönelik AKP-FETÖ işbirliğiyle kurulan Ergenekon kumpası kapsamında evi basılan Selçuk, sabaha karşı 04.30’da gözaltına alındı. Selçuk’un gazetemizdeki odasında da aramalar yapıldı. 40 saati aşan gözaltı ve ifade süreci boyunca okurları Selçuk’u yalnız bırakmadı. Yazıları ile her dönem tam bağımsız, laik ve modern Türkiye Cumhuriyeti’ni savunan Selçuk, iktidarın cemaat ve tarikatlara desteğini, 2006’da, “Ülkemizde tarikatçılık ve cemaatçilik öyle bir palazlandı ki tutabilene aşk olsun. Çünkü eski tarikatların tasavvuf erbabı sizlere ömür. Artık bu tezgâhta ticaret ve siyaset var. Eskiden tarikat şeyhleri saf Müslümanı Allah’a ulaşmak yolunda ‘itikâf’a çağırırdı, şimdiki ‘Hocaefendi’ler ‘iktidara’ ulaşmak yolunda kullanıyor. Bugün Türkiye’ye egemen tek parti olan AKP, tarikatlar ve cemaatler koalisyonudur” sözleriyle anlatmıştı. Selçuk’un yazıları, halen kamuoyunu aydınlatıyor.

HACIBEKTAŞ'TA ANILACAK

Gazetemizde “Söz Çizginin” köşesinde okurlarıyla buluşan, “Abdülcanbaz” karakterinin yaratıcısı, çizerlerin duayeni Turhan Selçuk da aynı kardeşi İlhan Selçuk gibi bugün çizgileriyle karanlığa ışık oluyor. İlhan Selçuk’tan yalnızca 3 ay sonra yitirdiğimiz Turhan Selçuk ve İlhan Selçuk, her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen törenle anılacak. Çilehane’deki gömütleri başında düzenlenecek anma töreni, 21 Haziran saat 12.00’de başlayacak. Anmanın ardından lokma ikramı gerçekleştirilecek. Ankara Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) katkısıyla gerçekleşecek tören için Ankara CUMOK tarafından da Ankara’dan otobüs kaldırılacak. Katılmak isteyenler ise Ankara CUMOK Dönem Sözcüsü Nejdet Özer’e 05062763864 numaralı telefondan ulaşabilecek.