13. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması'nın katılım süresi uzatıldı
Bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması'nın katılım süresi 30 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatıldı.
Milas Belediyesi’nin “Çizginin Efendisi” Turhan Selçuk adına her yıl düzenlediği, bu yıl 13'üncüsünü organize ettiği Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nın 30 Nisan olan katılım süresi 30 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatıldı.
Eylül 2023 tarihinde Milas Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek törende ödül alan eserler ve sergilenmeye değer görülen karikatürlerden oluşan yarışma sergisi, 1 Ekim 2023 tarihine kadar açık kalacak.
"Serbest" konulu yarışmanın koşulları ise şöyle:
1- Yarışma tüm çizerlere açıktır.
2- Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir. Ancak başka bir
yarışmada ödül almamış olmalıdır.
3- Teknik serbesttir. Çizer yarışmaya en fazla 5 eserle katılabilir. Eserler orijinal ya da
baskıya uygun 300 dpi ve jpg formatında olmak üzere e-posta ile de kabul edilebilir.
Farklı formatlarda gönderilen; açılmayan dosyalardan kurumumuz sorumlu değildir.
4- Gönderilecek karikatürlerin boyutu en fazla 30x40 cm. olmalıdır.
5- Katılımcılar, eserinin arkasına büyük harflerle adını, soyadını, adresini, e-postasını, ülkesini ve telefon numarasını yazmalı; kısa bir özgeçmişini zarfın içine koymalıdır.
6- Karikatürler, 30 Mayıs 2023 tarihine kadar aşağıdaki adrese gönderilmiş olmalıdır.
7- Yarışma sonuçları 26 Haziran 2023 tarihinde açıklanacaktır.
8- Yarışmaya gönderilen karikatürler iade edilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler kültürel amaçlı kullanılabilir, yayınlanabilirler. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Eserler Milas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binasında saklanacaktır.
9- Jüri tarafından seçilmiş olan eserler sergilenecek ve albümde yer alacaktır.
10- Ödül töreni Eylül 2023 tarihinde yapılacaktır. Aynı tarihte sergilenmeye değer görülen ve ödül alan karikatürlerin sergi açılışı Milas Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşecektir.
Sergi 01 Ekim 2023 tarihine kadar açık kalacaktır.
11- Özel Ödül kazananların konaklama ve yemek giderleri karşılanacaktır. Yol masrafları kendilerine aittir. Yarışmada 1. 2. ve 3. olan yarışmacıların yol, konaklama ve yemek masrafları tarafımızdan karşılanacaktır.
SEÇİCİ KURUL
Muhammet Tokat - Milas Belediye Başkanı
Ruhan Selçuk
Kamil Masaracı - Çizer
İzel Rozental - Çizer
Betül Yılmaz - Çizer
Vladimir Kazanevsky – Çizer / Ukrayna
Esmaeil Babaei – Çizer / İran
Kutlukhan Perker - Çizer
Ali Fuat Süer - Çizer
Ali Şur - Çizer
Mehmet Nergiz - Koordinatör
ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü: 20.000,00 TL
İkincilik Ödülü: 15.000,00 TL
Üçüncülük Ödülü: 10.000,00 TL
Diğer Özel Ödüller: Çeşitli kuruluşların, dernek, gazete, sanat dergileri, sendika, ajans ve kişilerin koyacakları özel ödüller.
NOT: Jüri toplantısı 10 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.
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