Büyük usta Turhan Selçuk için özel gece

25 Aralık 2022 Pazar, 04:00

Türk karikatür sanatının en büyük ustalarından ve gazetemizin çizerlerinden Turhan Selçuk’un doğumunun 100’üncü yılı (30 Temmuz 1922) dün İstanbul Kadıköy’de kutlandı. Gazetemizin başyazarı İlhan Selçuk’un kardeşi olan Turhan Selçuk 11 Mart 2010 yılında yaşamını yitirmişti. Baba Zula grubunun Selçuk için düzenlediği özel konsere birçok sürpriz konuk da katıldı.

Gecede Prof. Dr. Oya Başak, sanatçı Süleyman Saim Tekcan, gazeteci Özlem Özdemir, gazetemizin yazarı Zülal Kalkandelen ve yazar Kaan Sezyum birer konuşma yaptı. Konuşmalarda Selçuk’un yaşamı ve sanat anlayışı üzerine bilgilerin yanı sıra anılara da yer verildi. Konuşmalar Baba Zula melodileri eşliğinde yapılırken grubun solisti ve Selçuk’un yeğeni Murat Ertel doğaçlama performansıyla Selçuk’un eserlerini anlattı. Gecede Selçuk’un eserleri de tablo biçiminde Kadıköy Alan’da katılımcılara sergilendi.

Gecede Zülâl Kalkandelen de bir konuşma yaptı.