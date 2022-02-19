14 bin yıl öncesine ait insan izleri bulunmuştu: İzmir'deki mağaranın sırrı çözülüyor
Yaklaşık 14 bin yıl önce kullanıldığı tespit edilen İzmir'deki mağaranın, araştırmalar sonucunda avcılık ve toplayıcılık döneminden Roma Dönemi'ne değin işlev gördüğü ortaya çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü izniyle Bergama Müzesi başkanlığında Türkiye'nin çeşitli
üniversitelerinden bilim insanları ile yabancı arkeologların Dikili ilçesindeki
Ballı Kaya mevkisinde keşfettiği mağara 14 bin yıl önceye ışık tutuyor.
Kurtarma kazılarının 2021 yılı sonbahar aylarında yapıldığı
"anıtsal mağarada" bulunan Geç Yontma Taş Devri'ne (Epipaleolitik)
ait insan kemikleri ve aletler koruma altına alındı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından yapılan Karbon 14 ile yaş tayini
analizinde, buluntuların yaklaşık 14 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bergama Müze Müdürlüğü, Ankara,
Celal Bayar ve Sinop üniversitelerinden akademisyenler ve Alman Arkeoloji
Enstitüsü uzmanları 'Batı Anadolu'daki en eski insan izleri' olarak
değerlendirilen buluntulara ilişkin ilk çalışmalarını yaptı.
Anıtsal özelliğe sahip mağaranın insanlığın avcılık
toplayıcılık döneminden itibaren mevsimsel olarak kullanım gördüğü, bu
kullanımın da Roma Dönemi'ne kadar kesintisiz sürdüğü belirlendi.
BATI ANADOLU İÇİN TARİHSEL KEŞİF
Bergama Müzesi Müdürü Nilgün Ustura, kolektif
bir çalışmayla Batı Anadolu'daki ilk insan izlerinin bulunduğu bir mağaraya
ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını, bu keşfin tüm arkeoloji dünyasını
heyecanlandırdığını söyledi.
Ustura, 2020 yılında Ballı Kaya bölgesinde kaçak kazı
yapıldığını tespit ettiklerini ve alanda temizlik çalışması başlattıklarını
kaydederek, "Arkeolojik veriler bize buranın çok daha erken tarihte
kullanıldığını gösterdi. Bu durum bizi çok heyecanlandırdı. Bölgede kurtarma
kazısı yaptık. Türk ve yabancı bilim insanlarının katıldığı kolektif bir
çalışmaydı. Buluntular üstünde TÜBİTAK'ta yapılan Karbon 14 analizi, bize
mağaranın 14 bin yıl önce insanlar tarafından kullanıldığını gösterdi"
dedi.
Anadolu'nun farklı noktalarında Neolitik Dönem'e ait buluntu yerlerine rastlandığını hatırlatan Ustura, "Batı Anadolu'da ilk kez 14 bin yıl önce yani Geç Yontma Taş Devri'ne ait çok önemli bir kullanım alanı bizi karşıladı" diye konuştu.
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