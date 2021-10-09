180 milyon yıllık mağaranın önüne apart otel yapılmak isteniyor

09 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Kırklareli, Demirköy ilçesi, Sarpdere Mahallesi’nde bulunan ve 180 milyon yıl önce oluştuğu belirtilen Dupnisa Mağarası tehdit altında. Mağaranın önündeki İl Özel İdaresi’ne ait arazilerde apart otel projesine onay çıktı. İl genel meclisi dün toplanarak apart otel projesinin inşaatının durdurulmasını istedi. Kırklareli İl Özel İdaresi mülkiyetinde bulunan ve Trakya’da turizme açılan ilk ve tek mağara olan Dupnisa Mağarası’nın önünde yer alan ve kayıtlarda “tarla” olarak görünen iki araziyle ilgili Kırklareli İl Genel Meclisi’ne 15 Haziran 2020 tarihinde teklif geldi. Teklifte, mağara bölgesine turistik tesis yapılmak üzere 25 yıllığına kiralama kararı alındığı ve bu karara istinaden turizm alanı olarak kullanılması için kiraya verilmesi amacıyla ihaleye çıkılmak için yetki istendi. Mecliste yetki verildi. Bölgede inşaat çalışmaları başladı.

‘GERİ DÖNÜŞÜ YOK’

Karara tepki gösteren bölge sakinleri çalışmalara itiraz etti. Kırklareli Kent Konseyi Başkanlığı, il genel meclisine başvurarak Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanlığı ve mağara federasyonu başkanlığının görüşlerini sundu.

Görüşlerde mağaranın 2. derece sit alanı olduğunu ve içinde binlerce yarasanın yaşadığının altı çizilerek projede özel ekosisteminin dikkate alınmadığına dikkat çekildi. Apart otel projesinin uygulandığında çevre ve doğa yapısının bozulacağı kaydedilen görüşte, projenin geri dönülemez zararlar vereceği nedeniyle durdurulması talep edildi. Meclis dün tekrar toplandı. Talebi değerlendirmeye alarak mağarada binlerce yarasanın yaşadığı, kendisine has bitki yapısı, canlı yapısı, özel ekosistemi dikkate alındığında otel projesinin uygun olmadığı görüşüne vararak otel inşaatının durdurulmasına karar verdi.

VALİLİKTEN ONAY BEKLENİYOR

Ancak kararın uygulanması için valiliğin de onay vermesi gerektiği öğrenildi. Meclisin kararı önümüzdeki hafta valiliğe iletilecek. Valiliğin konuyu önümüzde hafta karara bağlaması bekleniyor.