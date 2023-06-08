14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'ne geri sayım başladı

Yayınlanma: 08.06.2023 - 17:56

Güncelleme: 08.06.2023 - 17:56

Bu yıl 14. yaşına giren Uluslararası İstanbul Opera Festivali için geri sayım başladı. 10-22 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak olan festival "Gala Konseri"nde uluslararası kariyere sahip soprano Burcu Uyar, mezzosoprano Perihan Asude Karayavuz, tenor Efe Kışlalı ve bas Burak Bilgili'nin katılımlarıyle başlayacak. Konserde ünlü bestecilerin eserlerinden seçkin örnekler yorumlanacak. AKM Türk Telekom Opera Salonu'ndaki etkinlikte, solistlere Murat Kodallı yönetimindeki İDOB orkestrası eşlik edecek.

GELENEK BOZULMUYOR: SARAYDAN KIZ KAÇIRMA

Festival geleneği olarak "Saraydan Kız Kaçırma" operası 12-13 Haziran'da sahnelenecek. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Mehter Marşı ritimlerinden esinlenerek bestelenmiş eser Türk-Osmanlı kültür, sanatı etkisiyle 16. yüzyılda Batı Avrupa'da ortaya çıkan Turquerie akımının örneklerinden biri. Ünlü operayı Caner Akın sahneye koydu. Eserde, solistler Ufuk Toker "Belmonte" rolünü, Kenan Dağaşan ve Umut Tingür "Osmin" rolünü, Ceren Aydın ve Evren Işık Yasemin "Konstanze" rolünü, Ayşenur Ayyıldız Haksoy ve Ecem A. Yazoğlu "Blond" rolünü, Serkan Bodur ve Berk Dalkılıç "Pedrillo" rolünü, Selim Borak "Selim Paşa" rolünü, Yusuf Eren Maden ve Ali Ada Peker ise "Çocuk" rolünü dönüşümlü olarak canlandıracak.

Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile Paolo Villa yönetimindeki İDOB Korosu'nun da sahne alacağı eserin koreografisini Tan Sağtürk hazırladı.

"LA TRAVIATA" DA 15 HAZiRAN'DA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

İzmir Devlet Opera Balesi festivale "La Traviata" eseriyle konuk olacak. Fransız yazar Alexandre Dumas'ın ünlü eseri "Kamelyalı Kadın" romanından esinlenerek hazırlanan, bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait "La Traviata", 15 Haziran'da izleyicinin beğenisine sunulacak. Eser aşkı için büyük acılar çeken ve fedakarlık yapan baş kahraman Violetta Valery'nin dram dolu hayatını anlatıyor.

Festivale ilk kez katılan İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eserde, Tulio Gagliardo yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sanatçılara eşlik edecek.

Eserde "Violetta"yı Eylem Demirhan Duru, "Alfredo Germont"u Levent Gündüz, "Giorgio Germont"u Cengiz Sayın, "Flora"yı Melisa Özdemir, "Annina"yı Eda Çapanoğlu, "Gastone"yi Burak Dabakoğlu, "Marki"yi Cihan Özmen, "Baron"u Nejad Beğde, "doktor"u Christopher Gagliardo, "komisyoner"i Başak Ünal, "Giuseppe"yi ise Muzaffer Soydan yorumlayacak.

Ünlü rejisör Carlos Vilan'ın sahneye koyduğu eserde, Orhan Öner Özcan yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu da sahnede olacak.

ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ ANDREA CHENIER OPERASINI SAHNELEYECEK

İtalyan besteci Umberto Giordano'nun önemli eserlerinden "Andrea Chenier" operası 18 Haziran'da Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Rejisörlüğünü ve dramaturjisini Recep Ayyılmaz'ın üstlendiği eserde, Fransız İhtilali sırasında idealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkum edilen şair Andrea Chenier'in kısa yaşam öyküsü döneme uygun dekor ve kostümlerle anlatılıyor.

Dünya sahnelerinde pek çok opera evinde sahneye çıkan ünlü İtalyan tenor Ivan Defabiani'nin Chenier'i canlandıracağı eserde, Kamil Kaplan "Carlo Gerard", Seda Aracı Ayazlı "Maddalena de Coigny", Ferda Yetişer "Bersi", Selva Erdener "La Contessa di Coigny", Emin Özdemir "Fileville", Emre Uluocak "Mathieu", Haser Tek "Abbe", Mehmet Kavil "Incredible", Yiğitcan Tatlıoğlu "Roucher", Kemal Badem "Schmidt", H. Zeliha Tunçyürek "Vecchia", E. Kaan Çelikcan "Fouquier", Batuhan Karatay "Dumas" ve Mahir Kat "Il Maestro di Casa" rolünü canlandıracak.

Koreografisi Özge Ay'a ait eserde Raoul Grüneis yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile Maurizio Preziosi yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu da sahnede olacak.

FESTİVALİN SON OPERASI AİDA OLACAK

Festival, 22 Haziran'da Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin birlikte sahneleyeceği, İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "Aida" operası ile sona erecek.

Ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu eserde, İbrahim Yazıcı yönetimindeki İDOB Orkestrası ile Paolo Villa yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu sanatçılara eşlik edecek.

Eserde Evren Ekşi "Aida", Efe Kışlalı "Radames", Jaklin Çarkçı "Amneris", Murat Güney "Amonasro", Gökhan Ürben "Ramfis", Göktuğ Alpyaşar "Il Re Delle'Egitto", Serkan Bodur "Un Messaggero", Ayşenur Ayyıldız Haksoy "Sacerdotessa" rollerinde seyirci karşısında olacak.