Hürrem Sultan Balesi Mersin'de

Yayınlanma: 23.05.2023 - 12:13

Güncelleme: 23.05.2023 - 12:13

Hürrem Sultan Balesi, müziği Nevit Kodallı’ya, koreografisi Oytun Turfanda’ya ait olan 1976 tarihli bale eseridir. Türkiye’de yazılan ilk büyük balesi olma özelliğini de taşır. Orhan Asena ve Oytun Turfanda’nın 1975 yılında yazdığı Hürrem Sultan piyesinden etkilenen Nevit Kodallı, piyesi bale eseri haline getirmek için yazarlarla çalışıp Hürrem Sultan Balesi’ni meydana getirmiştir. Hürrem Sultan, ilk özgün Türk bale yapıtı unvanını taşır.



"Hürrem Sultan" balesinde; Hürrem Sultan’ın Mahidevran Sultan’ı aradan çıkartarak Kanuni Sultan Süleyman’ın başkadını olması; Şehzade Mustafa hakkında verdiği yanlış bilgilerle Kanuni’nin onu öldürtmesine yol açması ve kendi oğlunu Mustafa’nın yerine geçirmesi işleniyor.

MDOB'den yapılan açıklamaya göre, iki perdelik bale, 23 Mayıs saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Müziği merhum besteci Nevid Kodallı'ya ait olan eserin orkestra şefliğini Murat Kodallı üstlenecek. Kostüm tasarımını Serdar Başbuğ'un, dekor tasarımını Efter Tunç'un, ışık tasarımını Tarı Deniz'in yaptığı baleyi Deniz Olgay Yamanus ve Oktay Keresteci sahneye taşıyacak.