"15 Dakika" filminin konusu nedir? 15 Dakika filminin oyuncuları kimlerdir?

15 Dakika, 2001 yapımı ABD aksiyon-gerilim filmidir. Peki, 15 Dakika filminin konusu nedir? 15 Dakika filminin oyuncuları kimlerdir?

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 17:26
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"15 Dakika" filmi 9 Mart 2001'de vizyona girdi. Yönetmenliği ve senaristliği John Herzfeld tarafından yapılan film 120 dakika sürüyor.

"15 DAKİKA" FİLMİNİN KONUSU NEDİR? 

'Gün gelecek herkes meşhur olacak. Ama yalnızca 15 dakika için...'

Andy Warhol’un bu sözünden ilhamla isimlendirilen yapımda, başarılı bir cinayet masası dedektifi ile bir itfaiye şefinin, Doğu Avrupa’dan gelme iki caniye karşı New York şehri sokaklarında giriştiği mücadele konu ediliyor. Suçlular, Amerikan medyasına malzeme olan konuların nasıl çarpıtılabildiğini keşfedince, kendilerini mazlum konumunda lanse etmeyi de başarıyor. Bu noktada, habercileri iyi tanıyan Eddie Flemming’in, yeni ortağına öğretmesi gereken yeni şeyler de çıkıyor ortaya...

15 DAKİKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Robert De Niro 

Edward Burns 

Kelsey Grammer 

Avery Brooks 

Melina Kanakaredes 

Karel Roden 

Oleg Taktarov 

Vera Farmiga

John DiResta 

James Handy 

Darius McCrary

Bruce Cutler

Charlize Theron 

Kim Cattrall 

David Alan Grier 

Vladimir Mashkov 

Irina Gasanova 

Noelle Evans

Gabriel Casseus 

Anton Yelchin 



15 Dakika Film Sinema John Herzfeld

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