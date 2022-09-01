"15 Dakika" filminin konusu nedir? 15 Dakika filminin oyuncuları kimlerdir?

01 Eylül 2022 Perşembe, 17:26

"15 Dakika" filmi 9 Mart 2001'de vizyona girdi. Yönetmenliği ve senaristliği John Herzfeld tarafından yapılan film 120 dakika sürüyor.

"15 DAKİKA" FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

'Gün gelecek herkes meşhur olacak. Ama yalnızca 15 dakika için...'

Andy Warhol’un bu sözünden ilhamla isimlendirilen yapımda, başarılı bir cinayet masası dedektifi ile bir itfaiye şefinin, Doğu Avrupa’dan gelme iki caniye karşı New York şehri sokaklarında giriştiği mücadele konu ediliyor. Suçlular, Amerikan medyasına malzeme olan konuların nasıl çarpıtılabildiğini keşfedince, kendilerini mazlum konumunda lanse etmeyi de başarıyor. Bu noktada, habercileri iyi tanıyan Eddie Flemming’in, yeni ortağına öğretmesi gereken yeni şeyler de çıkıyor ortaya...

15 DAKİKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Robert De Niro

Edward Burns

Kelsey Grammer

Avery Brooks

Melina Kanakaredes

Karel Roden

Oleg Taktarov

Vera Farmiga

John DiResta

James Handy

Darius McCrary

Bruce Cutler

Charlize Theron

Kim Cattrall

David Alan Grier

Vladimir Mashkov

Irina Gasanova

Noelle Evans

Gabriel Casseus

Anton Yelchin



