"15 Dakika" filminin konusu nedir? 15 Dakika filminin oyuncuları kimlerdir?
15 Dakika, 2001 yapımı ABD aksiyon-gerilim filmidir. Peki, 15 Dakika filminin konusu nedir? 15 Dakika filminin oyuncuları kimlerdir?
"15 Dakika" filmi 9 Mart 2001'de vizyona girdi. Yönetmenliği ve senaristliği John Herzfeld tarafından yapılan film 120 dakika sürüyor.
"15 DAKİKA" FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
'Gün gelecek herkes meşhur olacak. Ama yalnızca 15 dakika için...'
Andy Warhol’un bu sözünden ilhamla isimlendirilen yapımda, başarılı bir cinayet masası dedektifi ile bir itfaiye şefinin, Doğu Avrupa’dan gelme iki caniye karşı New York şehri sokaklarında giriştiği mücadele konu ediliyor. Suçlular, Amerikan medyasına malzeme olan konuların nasıl çarpıtılabildiğini keşfedince, kendilerini mazlum konumunda lanse etmeyi de başarıyor. Bu noktada, habercileri iyi tanıyan Eddie Flemming’in, yeni ortağına öğretmesi gereken yeni şeyler de çıkıyor ortaya...
15 DAKİKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Robert De Niro
Edward Burns
Kelsey Grammer
Avery Brooks
Melina Kanakaredes
Karel Roden
Oleg Taktarov
Vera Farmiga
John DiResta
James Handy
Darius McCrary
Bruce Cutler
Charlize Theron
Kim Cattrall
David Alan Grier
Vladimir Mashkov
Irina Gasanova
Noelle Evans
Gabriel Casseus
Anton Yelchin
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