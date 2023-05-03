1500 yıllık Aziz Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Yayınlanma: 03.05.2023 - 13:27

Güncelleme: 03.05.2023 - 13:27

Yaklaşık 1500 yıl önce inşa edilen Aziz Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları, Saraçhane'deki arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılıyor. Kilisenin yer altında kalan kısımlarında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü Başkanlığınca kazı yapılıyor.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, kilisenin içinde bulunduğu alanın İstanbul'un en önemli arkeolojik kalıntılarına ev sahipliği yaptığını söyledi. Dönemin önemli eserlerinden biri olduğuna işaret eden Asal, kilisenin Doğu Roma Prensesi Anicia Juliana tarafından yaptırıldığını belirtti.

Kilisenin 524-527 yıllarında yaptırıldığını aktaran Asal, buradaki ilk arkeolojik kazıların yaklaşık 60 yıl önce yapıldığını söyledi. "Kubbeli bazilika olsun ya da olmasın özellikle mimari süsleme elemanlarıyla çok kıymetli. Mesela arşitrav bloğu üzerinde çok güzel bir şiir yer almakta, şiirsel bir konu anlatılmakta. Anicia Juliana ve ailesiyle soyuyla ilgili güzel ifadeler yer almakta. Bu nedenle çok kıymetli." dedi. Kilisenin özellikle Latin istilası döneminde büyük yıkıma uğradığı, yapının 1010 yılındaki depremden de etkilendiğinin söylendiğini, parçalarının ise buradan alınıp özellikle de Venedik'te San Marco Bazilikası'nda kullanılmak üzere sökülüp götürüldüğü kaydedildi. 1960-1967'de İngiliz sanat tarihçisi Prof. Dr. Martin Harrison ve arkeolog Nezih Fıratlı tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Asal, kilisenin gün yüzüne çıkan alanının büyük bir kısmının o dönemde ortaya çıkarıldığını aktardı.

"ROMA DÖNEMİNE AİT HEYKEL BULUNDU"

Kazı çalışmaları sonucunda yüzeyden yaklaşık 1 metre derinde mermer erkek heykeli parçası (torso) bulunduğunu ifade eden Asal, 33 santimetre yükseklik, 28 santimetre genişlik ölçülerindeki mermer heykelin 3 ila 4. yüzyıl Geç Roma dönemlerine ait olabileceğinin tahmin edildiğini dile getirdi.

Eserin dönemin sosyal yapısına dair izler taşıdığının altını çizen Asal, kolları, bacakları ve başı eksik olan bir erkek bedeni heykeli olan eserin tek omzu çıplak ve üzerinde "toga" olarak adlandırılan bir giysi olduğunu kaydetti.

Asal, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü Başkanlığına bağlı kazı ekiplerinin geçen yıl çalışmaya başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Alanda 1960'lardaki kazılarda ortaya çıkarılan ama daha sonra çeşitli nedenlerle güncel atıkların olduğu bir dolgu tabakası var. Onları alandan arındırmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda alandaki kazı çalışmalarını, daha sonra da restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamlayıp İstanbulluların hizmetine sunmak istiyoruz."