154 koro, 6 bin korist İzmir’de buluştu

Yayınlanma: 27.05.2024 - 15:16

Güncelleme: 27.05.2024 - 15:16

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çoksesli koro müziğini özendirmek ve Türk müziğinin evrensel boyuta ulaşmasına katkı sağlamak için bu yıl üçüncüsü düzenlenen İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali sona erdi. 20-26 Mayıs tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen festivale bu yıl 154 koro ve 6 binin üzerinde korist katıldı.

Festivale katılan korolar birbirleriyle yarışmaksızın, 15 ayrı müzikal dalda ''Festival Değerlendirme Kurulu'' tarafından değerlendirilerek, aldığı en yüksek puana ait müzikal dalda sanatsal olarak ödüllendirildi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılan ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı temsilen katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü ve Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Elvin Sönmez Güler, Başkan Tugay’ın selamlarını ileterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

