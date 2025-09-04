16. Karya, Karyalılar ve Milas Sempozyumu başlıyor

Bu yıl 16'ıncısı düzenlenen Karya Sempozyumları 5 - 6 Eylül'de Milas'ta katılımcılarla buluşacak. “16. Karya, Karyalılar ve Milas Sempozyumu” adıyla düzenlenen etkinliğe Türkiye'den Prof. Dr. Zeynep Mercangöz'ün, İngiltere'den Prof. Dr. Riet van Bremen'in onurlarına düzenleniyor.

Sempozyumun bu yılki ana konusu, "Karya'da kentleşme, kentlerde ve kırsalda yaşam" olacak. Düzenleme Kurulu Temsilcisi Olcay Akdeniz, sempozyumla ilgili “Günümüzde şehirlerimizin hızla kimliklerini yitirip köyleşmekte oluşuna dikkat çekmek, Karya’nın şehircilik anlayışını ve şehir kültürü bakımından zenginliklerini, o çağdaki şehir yaşamını ve kırsal kesimdeki yaşam koşullarını ortaya koymak amacıyla bu konuyu öne çıkardık” ifadelerini kullandı.

Toplantılara şimdiye dek Türkiye’den ve 15 yabancı ülkeden Karya’nın tarihine, arkeolojisine emek vermiş arkeologlar, tarihçiler, kazı başkanları katılmıştı. Bu yılki sempozyuma Türkiye, ABD, İtalya, İngiltere, Danimarka, Avusturya, Almanya ve Mısır olmak üzere sekiz değişik ülkeden, altı üniversiteden 12 kazı başkanı ve beş eski kazı başkanı bilim insanı katılacak ve 27 sunum yapılacak.