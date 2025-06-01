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16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde 'Anna Karenina' balesi sahnelendi

16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde 'Anna Karenina' balesi sahnelendi

1.06.2025 22:30:00
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AA
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16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde 'Anna Karenina' balesi sahnelendi

16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde "Anna Karenina" balesi sahnelendi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün (DOB) düzenlediği 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde St. Petersburg Eifman Balesi "Anna Karenina"yı sahneledi.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşan bale eseri, Rus koreograf Boris Eifman'ın yorumuyla sahneye taşındı.

Lev Tolstoy'un dünya edebiyatında iz bırakan başyapıtından ilhamla sahneye uyarlanan bale, 1870'lerin Rusya'sında geçen tutkulu ve trajik bir aşk hikayesini merkezine alıyor.

Eserin müziğinde, Rus romantizminin önemli bestecilerinden Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin eserleri kullanılıyor. Eserde, klasik bale teknikleri, modern dansla iç içe geçiyor.

RUS HAMLET SAHNELENECEK...

Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 2-3 Haziran'da St. Petersburg Eifman Balesi'nin sahneye koyacağı "Rus Hamlet" ile sona erecek.

Rus koreograf Boris Eifman'ın eseri, AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak. Eifman, William Shakespeare'in Hamlet karakteri ile Rus Çarı I. Pavel arasındaki dramatik benzerliklerden yola çıkarak, tarih ve kurmacayı eserde harmanlıyor.

Rus Hamlet'te Ludwig van Beethoven ve Gustav Mahler gibi klasik müziğin devlerinin eserleri seslendiriliyor.

Eser bugüne kadar ABD, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya, Çin, Güney Kore ve Arjantin'in de aralarında olduğu birçok ülkede sahnelendi.

İlgili Konular: #Bale #Anna Karenina #Devlet Opera ve Balesi

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