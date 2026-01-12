16. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'nde 'Doğu ile Batı buluşuyor'

16. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali kapsamında gerçekleştirilecek “Vivaldi Akşamı”, 14 Ocak Çarşamba günü saat 19.00’da CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da sanatseverlerle buluşacak.

“Doğu Batı ile Buluşuyor” temasıyla düzenlenen festival konserinde Şefika Kutluer, Festival Strings Ensemble eşliğinde sahne alacak. Konserde, ünlü besteci Antonio Vivaldi’nin altı konçertosuna yer verilecek. Şefika Kutluer’in virtüöz performansı ve Festival Strings Ensemble’ın zengin orkestral yorumuyla gerçekleşecek konser, klasik müzik tutkunlarını ağırlayacak.

BEŞ KITADA KONSERLER VERDİ

“Uluslararası Şefika Kutluer Festivali”nde 2010 yılından bugüne kadar Almanya’dan Rusya’ya, Çin’den Meksika’ya, Avusturya’dan ABD’ye, Kore’den Yunanistan’a, İsviçre’den Karadağ’a, İngiltere’den Fransa’ya birçok ülkeden çok renkli performanslar, sergiler ve sunumlar yer aldı. Festival, etkinlik sektörünün Oscar’ı kabul edilen “Ace of MICE Awards 2020”de de “En İyi Festival” kategorisinde birinci seçildi. Beş kıtada verdiği sayısız konser ve kaydettiği 17 albüm ile Türkiye’nin önde gelen sanat elçilerinden olan Kutluer, “İtalyan Devlet Nişanı”, “Avusturya Devleti Altın Nişanı”, “Kazakistan Devlet Kültür Nişanı” ve “Slovakya Cumhuriyeti Altın Devlet Şeref Madalyası” sahibi ve UNICEF’in İyi Niyet Elçisi.